Hıdırlık Kulesi'nde Geç Roma Dönemine Ait Mozaik Keşfedildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hıdırlık Kulesi'nde Geç Roma Dönemine Ait Mozaik Keşfedildi

Antalya'da Hıdırlık Kulesi çevresinde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik ve antik kalıntılar gün yüzüne çıkarıldı. Proje ile Kültürel miras zenginleşirken, ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunulacak.

28.02.2025 15:49
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Hıdırlık Kulesi'nde heyecan verici arkeolojik keşif

Seyir terası projesi hızla ilerliyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren "Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi" hızla ilerlerken, arkeolojik kazı çalışmasında yeni buluntulara rastlandı, Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen mozaik gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya'nın kültürel mirası ve tarihi yapılardan Hıdırlık Kulesi'ni turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında Koruma Kurulu kararı doğrultusunda başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları sonunda, bölgede antik dönem kalıntıları ve yapılar ortaya çıkmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nin tamamlanması ile ziyaretçiler yürüyüş yolundaki cam yüzeylerde kalıntıları incelerken, falezler üzerinde oluşturulan bölümde ise Akdeniz manzarasını seyredebilecek.

Yunus balıklı mozaik gün yüzüne çıktı

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde uzman arkeologlar tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin güney doğu kısmında Geç Roma Dönemine ait olduğu düşünülen yazıtlı mozaik ortaya çıkarıldı. Mozaiğin üzeri titizlikle temizlendikten sonra yazıt açığa çıkarıldı. Yetkililer, 6 satırlık bir yazıt olduğu ve iki yunus balığı figürü bulunduğunu, mozaik üzerinde araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Sütunlu Cadde'de konservasyon

Kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılarak heyecan yaratan arkeolojik keşiflerden sütunlu yapının Hadrian Kapısı aksındaki cadde olduğu düşünülüyor. Sütunlu cadde olduğu tahmin edilen yapıda kazı ve konservasyon çalışması sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kulenin kuzey ve güney kısmındaki alanın ahşap kaplama ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin kaplamaları büyük oranda tamamlandı. Konservasyon işlerinin devam ettiği projede, ziyaretçilerin alana girişini sağlayacak merdivenli alanda çalışmalar sürüyor. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde dış duvar derz dolgu ve kuleyi uzun süre ayakta tutabilecek sağlamlaştırıcı çalışmalar yapıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hıdırlık Kulesi'nde Geç Roma Dönemine Ait Mozaik Keşfedildi - Son Dakika

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