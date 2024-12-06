KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda ödül sahiplerinin açıklandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 4 Aralık 2024 tarihinde tamamlanan değerlendirmeler sonucunda 'Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda; 1'incilik ödülüne Onur Arınç Duran, 2'ncilik ödülüne Orhan Veli Özbayrak ve 3'üncülük ödülüne Melda Camuşcu layık görüldü. Ayrıca yarışmada mansiyon ödüllerine Serhat Günay, Volkan Akkoç, Mesruh Savaş, Su Uğurlu ve Orhan Öner Özcan değer bulundu. Yarışmanın Jüri Başkanlığını Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve Solist Sanatçı Ömer Faruk Belviranlı üstlenirken; Devlet Çoksesli Korosu Şefi Burak Onur Erdem, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü öğretim üyesi Turgay Erdener ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Özkan Manav, yarışmanın değerlendirmesinde görev aldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › 'Hikmet Şimşek Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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