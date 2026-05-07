Hind Rajab\'ın Sesi Sinop\'ta Gösterimde

Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filmi Sinop'ta izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Nirengi Kültür Sanat Derneğince bu yıl 5'incisi düzenlenen Sinop Film Festivali kapsamında Kültür Merkezi'nde düzenlenen film gösterimine Vali Mustafa Özarslan ve diğer davetliler katıldı.

Özel gösterimle izleyiciyle buluşan ve zaman zaman izleyenlerin duygusal anlar yaşadığı filmde, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından öldürülen Filistinli Hind Rajab'ın hikayesi beyaz perdeye taşınıyor.

Nirengi Kültür Sanat Derneği Başkanı İzzet Arslan, Hind Rajab'ın hikayesinin birçok film festivallerinde izleyicilerle buluşmaya devam ettiğini söyledi.

Yönetmenliğini Tunuslu Kaouther Ben Hania'nın üstlendiği filmin Filistin'de yaşanan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çeken Arslan, "Biz de ülke olarak her zaman her şartta Filistin halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Bu özel filmi özel bir gösterim ile Sinop halkıyla buluşturduk. İzleyenleri gerçek anlamda derinden etkileyen bir film. Bu tür yapıtlar çoğaldıkça dünya insanlarının dikkati hep Filistin'de olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Filme konu olan olay

Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde 29 Ocak 2024'te seyir halindeyken hedef alınan araçta, Rajab ile 5 akrabası İsrail ateşi altında hayatını kaybetti. Saldırının ilk anlarında araçtaki 4 kişi vefat etti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayını arayarak yardım istedi.

Filistin Kızılayı 30 Ocak 2024'te Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile fertleri gibi telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetti.

Saldırıdan sonra yapılan incelemelerde, Rajab ve ailesinin öldürüldüğü araca toplam 335 merminin isabet ettiği belirtildi.