Üye Girişi
Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda - Son Dakika

Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda

04.10.2021 11:04

"Kar Zamanı" filmiyle 2 yıl önce Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde (Independent Short Awards) Hollywood Yıllık Ödülü'nü kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir, yeni filmi "Karınca ve İnsan" ile de aynı ödülü alma yolunda ilerliyor.

"Kar Zamanı" filmiyle 2 yıl önce Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nde (Independent Short Awards) Hollywood Yıllık Ödülü'nü kazanan yönetmen Cevahir Çokbilir, yeni filmi "Karınca ve İnsan" ile de aynı ödülü alma yolunda ilerliyor.

Annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını aktardığı, Antalya'da çekilen "Kar Zamanı" filmiyle festivalde önce "En İyi Sinematografi" dalında 1. olan ve ardından "Hollywood Yıllık Ödülü'nü" kazanan, ancak seyahat giderlerini karşılayamadığı için törene katılamayan Çokbilir, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çektiği yeni filmini de aynı festivale gönderdi.

Çokbilirin'in amcası Şahin Çokbilir'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı "Karınca ve İnsan" filmi, festivalin eylül ayı etkinliklerinde 25 ülkeden başvurular arasında "En İyi Dram Filmi", "En İyi Yönetmen", "En İyi Aktör" ve "En İyi İkinci Film" ödüllerine layık görüldü. Filmin, performansı dolayısıyla Hollywood Yıllık Ödülleri'ne aday gösterilmesine karar verildi.

"Ödül alırsak bu kez Hollywood'a gideceğiz"

Cevahir Çokbilir, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya'nın Worms Belediyesinin destekleriyle filmin çekimlerini tamamladığını söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 6 ayda çektikleri filmde, amcası ile animasyon şeklinde bir karıncanın rol aldığını anlatan Çokbilir, "Filmimiz savaştan kaçan bir asker ile karıncanın bir mağarada buluşup, devamında yiyecek ve su aramak için çıktıkları yol hikayesini anlatıyor. İlginç bir hikaye. Filmde kullandığımız 3 boyutlu görsel efektler, animasyonlar, filmi daha önce denenmemiş bir hikayeye dönüştürdü." diye konuştu.

Çekimlerini tamamladıktan sonra filmi 150 festivale gönderdiklerini belirten Çokbilir, ilk dönüşün ABD'den geldiğini kaydetti.

Daha önce büyük ödülü aldığı Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali'nin eylül ayı etkinliklerinde 4 dalda birinci olduklarını aktaran Çokbilir, "Bu başarı sayesinde Hollywood'da düzenlenecek büyük ödül için aday gösterildik. Çok güzel bir gelişme. Eğer ödül alırsak bu kez 2 yıl önce gidemediğimiz Hollywood'a gideceğiz." dedi.

İkinci bir filminin Hollywood yolunda olmasından dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Çokbilir, bu başarılarının yeni filmler için kendisini teşvik ettiğini ve cesaretlendirdiğini ifade etti.

Çokbilir, filmlerine inandıklarını ve farklı festivallerden de ödül beklediğini dile getirdi.

Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda
Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda
Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda
Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda

Hollywood, Yönetmen, Film, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı 11:11 Alacak verecek meselesi sebebiyle 3 kişiyi rehin alan adam, saatler sonra operasyonla gözaltına alındı Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi 11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi Sony, Bluepoint Games'i PlayStation Stuidos bünyesine kattı 10:49 Sony, Bluepoint Games'i PlayStation Stuidos bünyesine kattı
Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi 10:40 Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti 10:31 Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek 10:23 Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları 10:14 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu 10:09 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu

Son Dakika Haberleri
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:05 Ünlü şarkıcı Alişan, kendisine küfreden sarı-kırmızılı taraftarlara yanıt verdi
10:40 Güven Yalçın, performansı ile mest etti! İşte Sergen Yalçın'ın yeni prensi
10:38 Süper Lig'de ilginç tablo! 8 haftada rekor sayıda hoca değişikliği yaşandı
10:38 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor
10:32 Viraja hızlı giren araç takla attı: 1 ölü, 6 yaralı
10:31 Bilim insanları koronaya yakalanma risklerinin en fazla 4 grubu tespit etti
10:27 Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak
10:22 Son dakika: Ekim ayında kira artışlara en fazla yüzde 16,42 oranında zam yapılabilecek
10:14 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:09
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi         
10:52
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti         
10:38
Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak         
10:28
ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor ABD'li eski askerler, Ermeni köylerinde bulunan çocuklara gerilla eğitimi veriyor         
10:17
Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum Şarkıcı Reyhan Karaca'dan çok konuşulacak itiraf: Evli bir adama aşık oldum         
10:11
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu         
08:07
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 11:17:28. #1.13#
SON DAKİKA: Hollywood ödüllü yönetmen Çokbilir'in yeni filmi de ödül yolunda - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement