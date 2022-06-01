Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika
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Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı

01.06.2022 23:13
Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı

NEW ABD'de ikisi de Hollywood film yıldızı olan aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında haftalardır süren iftira davası Depp'in lehine sonuçlandı.

NEW ABD'de ikisi de Hollywood film yıldızı olan aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında haftalardır süren iftira davası Depp'in lehine sonuçlandı.

Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada 7 kişilik jüri heyeti, Depp'i haklı buldu. Heard'ün 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Yaklaşık 6 haftadır ülke gündemini işgal eden Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti.

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.

ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.

Mahkeme boyunca ezici bir çoğunlukla Depp'i destekleyen hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi ve karar sonrası sokakta Depp'i alkışlarken Heard'ü yuhaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı - Son Dakika


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