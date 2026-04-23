Honaz'da 23 Nisan'da coşku ve hüzün bir arada yaşandı
Honaz'da 23 Nisan'da coşku ve hüzün bir arada yaşandı

23.04.2026 15:10  Güncelleme: 15:11
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Honaz ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri coşkuya sahne olurken, okullarda yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden çocuklar için yapılan balonlu anma töreni duygulandırdı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler gün boyu renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklara yönelik hazırlanan programlarda minikler çeşitli aktivitelerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Etkinliklere katılan çocuklar eğlenceli anlar yaşarken, organizasyon sadece coşku ile sınırlı kalmadı ve anlamlı bir anma programı ile farklı bir boyut kazandı.

Duygusal anlar yaşandı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan öğrenciler unutulmadı. Düzenlenen anma programında yüzlerce balon, hayatını kaybeden çocukların anısına gökyüzüne bırakıldı.

Balonların yükseldiği anlarda duygu dolu anlar yaşanırken, programa katılan vatandaşlar ve çocuklar da bu anlamlı anmaya ortak oldu. Etkinlikte hem bayramın neşesi hem de yaşanan acıların hüznü bir arada hissedildi.

Başkan Kepenek'ten anlamlı mesaj

Etkinlikte konuşan Yüksel Kepenek, çocukların güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurguladı ve yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu. 23 Nisan etkinliklerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kepenek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine, İlçe Kaymakamımız Vahit Yılmaz ve ilçe protokolümüzle birlikte katıldık. Geleceğimizin ışığı, neşesi ve umudu olan çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduk. Gülüşleriyle içimizi ısıtan, enerjileriyle yarınlara umut veren evlatlarımızla birlikte çok güzel bir gün geçirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde, çocuklarımızın mutluluğu her şeyden kıymetliydi. Yüzleri hep gülsün, hayalleri hep büyüsün. Nice mutlu, nice coşkulu 23 Nisanlara. Bayramımız kutlu olsun." dedi.

Honaz'da gerçekleştirilen 23 Nisan etkinlikleri, hem coşku dolu anları hem de anlamlı anma töreniyle katılımcıların hafızasında iz bıraktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, 23 Nisan, Denizli, Honaz, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 23.04.2026 15:33:46.
