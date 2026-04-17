Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi Açıldı

17.04.2026 22:56
Trabzon'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, 'Muhacirlik' tiyatro oyunu ile yeniden açıldı.

Trabzon'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi'nin açılışı "Muhacirlik" tiyatro oyunu ile gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süredir kapalı bulunan merkez kapılarını yeniden kültür ve sanat etkinliklerine açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzon Valisi Tahir Şahin, Trabzon'un kültür ve sanat altyapısını güçlendiren bu tür yatırımların, şehrin sosyal ve kültürel gelişimi açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Şahin, merkezin yeniden kapılarını açmasıyla birlikte sanatseverlerin daha fazla etkinlikle buluşacağına inandığını belirterek, emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına değer katan bu önemli merkezin yeniden hizmete açılmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi, geçmişte olduğu gibi bugün de sanatın, özellikle tiyatronun gelişimine katkı sağlayacak kıymetli bir buluşma noktası olacaktır. Trabzon'un tarihini anlatan 'Muhacirlik' gibi anlamlı bir oyunla açılışın yapılması da ayrıca değerlidir." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, merkezin yeniden tiyatro oyunlarıyla buluştuğunu aktararak, eski Trabzon Belediye Başkanı merhum Orhan Karakullukçu'nun girişimleriyle şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamak amacıyla düşünülmüş önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Genç, şehirde aktif olarak faaliyet gösteren çok sayıda tiyatro grubunun olduğunu ve bu tür mekanların onların varlığını sürdürebilmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Daha büyük bir kültür ve sanat merkezini Trabzon'a kazandırmak için çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Genç, "Proje aşamasında olan kültür merkezimizle birlikte şehrimizin kültür ve sanat altyapısını daha da güçlendireceğiz. Bu açılışın Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Trabzon Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen programın açılışı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Muhacirlik" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: AA

