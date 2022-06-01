Huzurevi sakini Reşat dede, harçlığını güvercinleri beslemeye harcıyor - Son Dakika
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Huzurevi sakini Reşat dede, harçlığını güvercinleri beslemeye harcıyor

01.06.2022 11:02
Huzurevi sakini Reşat dede, harçlığını güvercinleri beslemeye harcıyor

Ordu'da huzurevinde kalan Reşat Çolak, yaşlılık harçlığıyla yem alarak sahildeki güvercinleri besliyor.

Ordu'da huzurevinde kalan Reşat Çolak, yaşlılık harçlığıyla yem alarak sahildeki güvercinleri besliyor.

Yaklaşık 5 yıl önce eşi vefat eden 86 yaşındaki Çolak, bu olaydan kısa süre sonra Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'ne yerleşti.

Akyazı Mahallesi sahilinde yürüyüş sırasında gördüğü güvercinleri önceleri izleyen iki çocuk babası Çolak, daha sonra da bu hayvanları beslemeye başladı.

Güvercinlerin bazılarının Çolak'ın kafasına, bazılarının ise omuzlarına konması, ara sıra da Çolak'ın ağzından yem yemeleri renkli görüntüler oluşturuyor.

"Bana çok alıştılar, sürekli yanımda geziyorlar"

Reşat Çolak, AA muhabirine, güvercinleri her gün beslediğini, zaman zaman da üç öğün yem vermeye çalıştığını söyledi.

Kendisine huzurevinden harçlık verildiğini belirten Çolak, bu parayla yem alarak güvercinleri doyurduğunu ifade etti.

Hayvanları çok sevdiğini dile getiren Çolak, "Hayvan olsun da hangisi olursa olsun. Sevgisi benim üzerimde sonsuz. Ben onları çok seviyorum." dedi.

Güvercinlerin artık kendisini tanıdığını söyleyen Çolak, "Bana çok alıştılar, sürekli yanımda geziyorlar. Ben de onlarla çok güzel vakit geçiriyorum. Güvercinlerle vakit geçirmek bana çok huzur ve neşe veriyor." diye konuştu.

Çolak, herkese hayvan beslemelerini tavsiye ederek, "Güvercinler bize Peygamberimizin bir emaneti. Ben param olsun istemiyorum. Yeter ki hayvanlar yesin. Zaten devletimiz bizi bakıyor, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Reşat Çolak, hastalanan güvercinleri kutuya koyarak veterinere götürdüğünü, tedavilerini yaptırmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Bölge sakinlerinden Mehmet Kahraman da Çolak'ı her gün erken saatlerde güvercinleri beslerken gördüğünü söyledi.

Çolak'ın çok güzel bir şey yaptığını ifade eden Kahraman, "Hepimize örnek oluyor. Onun kuşlarla ilgilenmesi çok güzel. Kendisini takdir ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Ahmet Cemal, Huzurevi, Akyazı, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Huzurevi sakini Reşat dede, harçlığını güvercinleri beslemeye harcıyor - Son Dakika


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