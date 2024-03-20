Huzurevi sakinlerinden geri dönüşüme katkı sergisi
Huzurevi sakinlerinden anlamlı sergi
EDİRNE - Yaşlılar Haftası dolayısıyla Edirne merkez ve Uzunköprü ilçesindeki huzurevlerinde kalan yaşlıların ahşap boyama, takı tasarımı, çeşitli süsler ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı el emeği ürünler sergilendi.
Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Huzurevi ve Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk ile Çağlanur Uçar Huzurevi Müdürlüğü bünyesinde hizmet alan yaşlılar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Takılardan çantaya, tepsilerden, ahşap boyamaya kadar geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan birçok el emeği göz nuru ürünün görücüye çıkarıldığı sergi yoğun ilgi gördü. Serginin açılışına katılan Edirne Valisi Yunus Sezer'in Eşi Canan Sezer de huzurevi sakinleri ile sohbet ederek ürünleri inceledi.
Kentteki bir alışveriş merkezi bahçesinde kurulan sergi ile huzurevlerinde hizmet almakta olan yaşlılar tarafından üretilen el emeği, göz nuru ürünler sergilenerek satışa sunuldu.
" Eski olan her şeyi değerlendiriyoruz"
Eskimeye yüz tutmuş ne varsa buldukları her şeyi değerlendirdiklerini söyleyen 68 yaşındaki emekli öğretmen Sevgi Pazar, "Eski tepsilerden dal parçasına kadar bulduğumuz her şeyi değerlendiriyoruz. Mesela geçen sene huzurevinde bulunan asma ağacının kurumuş dallarını bile değerlendirdik. Her şey bizim için çok kıymetli. Yün parçalarından kazaklar örüyoruz, kalan kırpıntılarla pano yapıyoruz. Plastik şişeleri bile kullanıyoruz. Dünya çöplük haline geldi biz de geri dönüşüme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gençlere örnek olmayı amaçlıyoruz. Hiçbir şeyin israf olmasını istemiyoruz" dedi.
Serginin açılışına, Edirne Valisi Yunus Sezer'in Eşi Canan Sezer, Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Merkez Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak, Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ersaçmış, Süleybe-Şefik Öztürk Huzurevi Müdür Vekili Esra Yıldız ve yaşlı temsilcileri katıldı.
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