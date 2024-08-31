İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde ödül aldı

Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Kineo' ödüllerinde 'Uluslararası En İyi Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Çelikkol'un rol aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' isimli televizyon dizisi, 'Terra Amara' adıyla İtalya'da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

31.08.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen "Kineo" ödüllerinde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Dünyanın köklü sinema festivallerinden olan ve 28 Ağustos'ta başlayan 81. Venedik Film Festivali çerçevesinde düzenlenen "Kineo" ödülleri sahiplerini buldu.

İtalya'da sinema sektörünü teşvik amacıyla kurulan Kineo Derneğinin, sinemaseverlerin seslerini duyurmak amacıyla 2003'ten bu yana verdiği ödüllerde bu yıl Türk oyuncu Çelikkol, izleyenlerin ve jürinin oylarıyla "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak üzere İtalya'ya gelen Çelikkol, Venedik'in Lido Yarımadası'nda düzenlenen 81. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin ünlü kırmızı halısında da boy gösterdi.

Çelikkol'un rol aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" isimli televizyon dizisi, "Terra Amara" adıyla İtalya'da en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

Venedik Film Festivali, Bir Zamanlar Çukurova, İbrahim Çelikkol, Venedik, İtalya, Dizi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
21:40 Canlı anlatım Adana’da gol yağmuru var Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 22:56:37. #1.13#
SON DAKİKA: İbrahim Çelikkol, Venedik Film Festivali'nde ödül aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement