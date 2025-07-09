İbrahimpaşa: Kapadokya'nın Keşfedilmeyi Bekleyen Cenneti - Son Dakika
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Kültür Sanat

İbrahimpaşa: Kapadokya'nın Keşfedilmeyi Bekleyen Cenneti

İbrahimpaşa: Kapadokya\'nın Keşfedilmeyi Bekleyen Cenneti
09.07.2025 13:13
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Nevşehir'in İbrahimpaşa köyü, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle turizm potansiyeli taşıyor.

Tarihi taş evleri, tüf kaya oluşumlarıyla çevreli vadisi ve bozulmayan dokusunu muhafaza eden Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyü, Kapadokya'nın turizm destinasyonları arasına girebilmek için keşfedilmeyi bekliyor.

Hititler döneminden beri insanlara ev sahipliği yaptığı bilinen, kayadan oyma tarihi yapıların yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel değerlere sahip 525 nüfuslu köy, Kapadokya'nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Göreme ve Uçhisar beldelerine 8, Ortahisar'a 7, Ürgüp ilçesine 11, Nevşehir kent merkezine ise 18 kilometre mesafede yer alıyor.

İbrahimpaşa köyü, tarihi taş evleri, doğa yürüyüşüne elverişli vadileri ile Roma, Selçuklu ve Cumhuriyet dönemlerine ait yapılarıyla dikkati çekiyor.

Köy, tepeden vadiye doğru uzanan bölgeye özgü tüf kayadan oluşan burun üzerine imar edilmiş taş evleriyle konuklarına güzel görüntü sunuyor.

Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığının turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamındaki "Kapadokya Kültür Yolu" rotasında bulunan köyün, tarihi dokusu korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Köy muhtarı Ali Özen, AA muhabirine, İbrahimpaşa köyünün konumu ve görünümüyle ilgi çektiğini söyledi.

1980'li yıllarda vadi yakınındaki yerleşimin dar sokaklarından dolayı yamaca taşınan köydeki eski taş evlerin, vadi yürüyüşü yapan konuklara eşsiz manzara sunduğunu dile getiren Özen, köyün turizme kazandırılması için uğraş verdiklerini anlattı.

"Köyümüzün gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Köyde butik otellerin hizmet sunmaya başladığını, mevcut durumda toplamda 250 yatak kapasitesine ulaşıldığını belirten Özen, şöyle konuştu:

"Köyümüz, Ürgüp'ün örnek köylerinden ama hala keşfedilmemiş bir bölge. Köyümüzdeki Balkan Vadisi, Ortahisar, İbrahimpaşa ve Kavak'ı birbirine bağlar. Kapadokya Kültür Yolu rotası kapsamında, Balkan Vadisi üzerinden Ortahisar'dan yürüyüş yaparak gelen konuklar, tarihi köprüden çıkıp meydanda çay kahve içtikten sonra tekrar Ortahisar veya Ürgüp'e dönüş yapacak. Muhtarlık ve köy halkının iletişimi kuvvetli, gereken neyse istişare edip birlikte yapıyoruz. Kaymakamlık ve Özel İdare yardımcı oluyor. Köyümüzün gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Köyümüzde doğal, tarihi ve kültürel yerler bulunmaktadır. Kapadokya'ya gelen bütün yerli ve yabancı konukları İbrahimpaşa'ya bekliyoruz."

"Gelenlerin hayran kaldıklarına şahit oluyoruz"

Köyde 4 ay önce açılan butik otelin müdürü Linda Emir de köyün bugüne kadar yeterli ilgiyi görmemesinin yatırımcılar açısından da hayret uyandırıcı olduğunu dile getirdi.

İbrahimpaşa'nın, doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gereken güzelliklere sahip yapıları barındırdığını vurgulayan Emir, "Kapadokya'nın tam göbeğinde olan bir yer ama nedense pek farkına varılmamış. Bu özel yeri canlandırmak ve uğrak yerlerden biri haline getirmek mümkün çünkü lokasyonu her yere yakın. 4 aydır buradayım, Hollanda ve Avusturya'dan misafirlerimiz oluyor. Gelenlerin hayran kaldıklarına şahit oluyoruz. Köyü hiç bozmadan küçük dokunuşlarla farklı bir yere dönüştürebiliriz. Işıklandırmalar ve yürüyüş yolu yapılabilir. Eski evlere ufak dokunuşlarla burası parlatılabilir." diye konuştu.

Köy halkından Mustafa Özkan da köylerinin turistlerin uğrak yerlerinden biri haline gelmesi için tüm zenginliklere sahip olduğunu, turizm yatırımlarıyla yörede istihdam oranının artmasını arzuladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İbrahimpaşa: Kapadokya'nın Keşfedilmeyi Bekleyen Cenneti - Son Dakika

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