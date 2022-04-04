İDOB dansçıları balenin tarihini ve sanat yolculuklarını anlattı - Son Dakika

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) baş dansçıları İlke Kodal ve Erhan Güzel, "Bale Dünyası" başlıklı söyleşiye konuk oldu.

AKM Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kodal, Türkiye'de ilk olarak 1936'da Ankara Devlet Konservatuarının kurulduğunu ve İngiltere Kraliyet Balesinden Ninette de Valois'in Türkiye'ye davet edildiğini söyledi.

Valois'in İstanbul ve Ankara'ya gelerek ilkokul öğrencilerinden 17 kız ve 11 erkek öğrenci seçtiğini anlatan Kodal, "Bale tarihinin temelleri o zaman atılıyor ve 1948'te seçilen 28 kişilik öğrenci ekibiyle beraber Yeşilköy'deki bale okulunu kuruyorlar." dedi.

Kodal, 1950'de Yeşilköy'de kurulan bale okulunun Ankara Devlet Konservatuarına dahil olduğunu, bugün ise İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara, Samsun ve Antalya'da devlet opera balesi bulunduğunu ifade etti.

Güzel de dansın ve balenin dünyadaki ve Türkiye'deki tarihine ilişkin bilgiler vererek, kendi sanat yolculuğunun AKM'de başladığını ve Kadıköy Süreyya Operası'nda devam ettiğini söyledi.

AKM'nin yeniden açılmasına kadar geçen sürede Süreyya Operası'nda çalışmalara devam ettiklerini aktaran Güzel, "Süreyya Operası muhteşem bir opera. Ben oraya ikinci evimiz diyorum, 13 sene boyunca biz orada bale yaptık. Süreyya Operası 1927'de opera olarak tamamlanmasına rağmen 2007'ye kadar sinema olarak kullanılmış." dedi.

Dansçılar daha sonra fotoğraflar ve videolar eşliğinde Türkiye'de balenin gelişimini, kendi sanat yolculuklarını ve hatıralarını anlattı.