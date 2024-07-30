Iğdır Üniversitesi'nde Kurulan Atölyede Üretilen Magnetler Bilimsel Çalışmalara Destek Oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Iğdır Üniversitesi'nde Kurulan Atölyede Üretilen Magnetler Bilimsel Çalışmalara Destek Oluyor

Iğdır Üniversitesi'nde kurulan seramik atölyesinde, kentin simgelerini temsil eden magnetler üretilerek satışa sunuluyor. Elde edilen gelir ise bilimsel çalışmalarda kullanılıyor. Ağrı Dağı, leylek, kayısı ve elma gibi simgelerin işlendiği magnetler, hem sosyal medya üzerinden hem de stantlar ve anlaşmalı iş yerlerinde satışa sunuluyor. Atölye sorumlusu Dr. Elçin Telli Ateş, ürünlerin üretim sürecini anlatarak, Iğdır'a özgü ürünlerin turizm potansiyeline katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

30.07.2024 12:09
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Iğdır Üniversitesinde kurulan atölyede, kenti simgeleyen semboller magnete dönüştürülüp satışa sunulurken elde edilen gelir bilimsel çalışmalarda kullanılıyor.

Üniversitenin Seramik Atölyesinde, alçı ile seramikten kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla birbirinden farklı figürde hediyelik magnet üretiliyor.

Başta Ağrı Dağı, leylek, kayısı ve al elma olmak üzere birçok simgenin işlendiği magnetler, beğeni topluyor.

Yapılan magnetler hem kurumun sosyal medya adreslerinden hem de etkinliklerde kurulan stantlar ve anlaşmalı iş yerlerinde satışa sunuluyor.

Atölye sorumlusu Öğretim Görevlisi Dr. Elçin Telli Ateş, AA muhabirine, üretilen ürünlerin ilgi çektiğini ve günlük üretime devam ettiklerini söyledi.

Ürünlerin emek ve zaman istediğini anlatan Ateş, "Fırından çıkan ürünlerimizi seramik boyalarımızla dekorluyoruz. Bütün aşamalardan sonra sırlama oluyor. Sırlamada da yaklaşık olarak 10-11 saat kadar fırın pişirimi gerçekleşiyor, 1000 derecede oluyor bu pişirim. Ağır bir şekilde soğumaya bırakıyoruz. Bütün aşamaların bitmesi yaklaşık olarak 20 günümüzü alıyor ve sırlı, parlak minik bir magnetimiz oluyor." dedi.

Üniversitede 5 yıldır seramik ürettiklerini, bu yıl da Iğdır'a özgü ürünler hazırladıklarını dile getiren Telli, "Kayısı, elma, leylek, Ağrı Dağı'nın bulunduğu magnetler ürettik. Iğdır'ın turizm potansiyeline katkı sağlamak istedik, bu nedenle üretimlerimize devam ediyoruz. Seramik magnetlerimizin yanı sıra alçıları da var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Iğdır Üniversitesi'nde Kurulan Atölyede Üretilen Magnetler Bilimsel Çalışmalara Destek Oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır Üniversitesi'nde Kurulan Atölyede Üretilen Magnetler Bilimsel Çalışmalara Destek Oluyor - Son Dakika
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