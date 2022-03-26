İHA'ya "Altın Basın Ödülü" - Son Dakika
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İHA'ya "Altın Basın Ödülü"

26.03.2022 18:07

- İHA'ya "Altın Basın Ödülü" Türkiye genelinde ulusal düzeyde yayın yapan Başkan Dergisi "2. Uluslararası Altın Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

- İHA'ya "Altın Basın Ödülü"

ANKARA - Türkiye genelinde ulusal düzeyde yayın yapan Başkan Dergisi "2. Uluslararası Altın Basın Ödülleri" sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci'de "Altın Basın Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ankara'da bir otelde düzenlenen "2. Uluslararası Altın Basın Ödülleri"nde İHA Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci "Altın Basın Ödülü"ne layık görüldü. Öte yandan ödül töreninin başında yakın zaman içerisinde vefat eden İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar ve Prof. Dr. Burhan Kuzu da anıldı. Törende, Başkan Ödülü, Basın Ödülü ve Yüksek Onur Ödülü olmak üzere üç ayrı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

İhlas Haber Ajansı büyük bir aile olduğunu vurgulayan İHA Ankara Haber Müdürü Cebeci, "İHA muhabirleri ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında haber üretmek için çalışıyor, muhteşem haberlere imza atıyor. Arkadaşlarımızın bu başarıların karşılığı olarak ödüller yağıyor. Bizlere de gidip almak düşüyor. Başkan Dergisi tarafından 'Altın Basın Ödülü' İHA'ya layık görüldü. Bize de almak düştü. Büyük bir üzüntünün içerisindeyiz. Bir süre önce İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ı kaybettik. 24 yıldır birlikte mesai yapıyorduk. Emeği üzerimizde çok fazla. Onun başarılarını sürdürmeye devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımızda onu örnek alıyorlar" ifadelerine yer verdi.

İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü
İHA'ya Altın Basın Ödülü

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İHA'ya 'Altın Basın Ödülü' - Son Dakika


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