Ihlara Vadisi'nde Turizm Haftası yürüyüşü
AKSARAY - Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük ikinci kanyonu Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü yapıldı.
Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Aksaray Valiliği tarafından dünyanın en büyük ikinci kanyonu Ihlara Vadisi'nde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol ve öğrencilerin yoğun katılımıyla yapılan yürüyüşte doğayla iç içe bir etkinlik yapıldı. Yürüyüşe katılan, yabancı ülkeler ve farklı şehirlerden gelerek Ihlara Vadisi'ni ilk kez keşfeden öğrenciler heyecanını dile getirirken, turizm açısından önemli bir merkez olduğunu belirten Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise yılda 1 buçuk milyon turistin Aksaray'ı gezdiğini anlattı. Ihlara Beldesi'nden giriş yapılarak başlayan Turizm Haftası etkinliği 14 kilometrelik doğa yürüyüşünün ardından Belisırma Köyü'nde son buldu.
Hem inanç turizmi merkezi olduğunu hem de Kapadokya'nın giriş kapısı olduğunu belirterek Ihlara Vadisi'ni anlatan Vali Kumbuzoğlu, "15-22 Nisan Turizm Haftası vesilesiyle bugün burada gençlerle, üniversite öğrencileri ve ortaöğretim öğrencilerimizle birlikte bugün Ihlara'da yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Ihlara bir dünya markası, Aksaray'ımızın gözbebeği. Bugün de burada yürüyüş yapıyoruz. Ihlara hem Türkiye'de hem de dünyada turistlerin ilgi odağı olan bir merkezdir. Ayrıca Selime Katedrali de yanı başında. Bugün doğasıyla, yeşilliği ile gençlerimizle burada bütünleşeceğiz. Ihlara yılda 700 bin turistin ziyaret ettiği önemli bir turizm merkezidir. Yaklaşık 1 buçuk milyon civarında turist her yıl Aksaray'a geliyor. Büyük oranda Ihlara bu turist sayısını topluyor. Yaklaşık 200'ün üzerinde kilise mevcut. Bütün Türkiye'nin her tarafından inanç turizmi nedeniyle burası çok yoğun ilgi görüyor" dedi.
İlk defa Ihlara Vadisi'ni ziyaret ettiğini belirten Necla Şeşen (63), "Ihlara Vadisi'ni çok güzel gördük. Turumuza yeni başladık. Buradan başlıyoruz, aşağıya doğru ineceğiz. Görüntüler, her taraf etkileyici. Hislerimiz çok değişik, eskiler neler yaşamış, neler görmüş. Burayı herkese tavsiye ediyorum, gelip görsünler" diye konuştu.
Turizm haftasında öğrenciler için etkinliklerin gerçekleştirildiğini anlatan Habibe Mert (23), "Bugün Ihlara Vadisi'nde geziye geldik. Özellikle öğrenciler için güzel şeylerin planlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Somali'den Aksaray'a eğitim almak için gelen Aksaray Üniversitesi öğrencisi Adnan Al Abdullahi (21), "Çok güzel, doğa, sular, kaynaklar güzel beğendim" dedi.
Aleyna Taş ise "Ihlara'yı geziyoruz. Daha önce hiç buraya gelmemiştim. Çok merak ediyordum. Aksaray deyince de aklıma burası geliyor. O yüzden mutluyum" diye konuştu.
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