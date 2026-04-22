İKÇÜ Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

İKÇÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Festival Başkanı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, festivalde bu yıl kültürel miras ve vicdan temalarının öne çıktığını belirtti.

Sanatın güçlü bir anlatım dili sunduğunu belirten Bulduklu, kısa filmlerin toplumsal mesajların aktarılmasında etkili bir araç olduğunu söyledi.

Dünyada "vicdan" kavramının en büyük ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Bulduklu, "Vicdan sadece insana gösterilen bir şey değil, canlıya, bizden sonrakine bırakılan, bizi frenleyen, bizi dengeleyen, görüşünüz, düşünceniz ne olursa olsun bizi aslında biz yapan, en temel unsurlardan biridir." dedi.

Bulduklu, "Kamera Gazze" seçkisine de vurgu yaparak, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmeye devam etmek istediklerini, bu başlıkla konuyu yeniden gündeme taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Festival Sanat Yönetmeni Prof. Dr. Cenk Demirkıran ise sinemanın zamanın ruhunu kaydeden bir sanat olduğunu belirterek, kültürel birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Konuşmaların ardından festivale destek veren sponsorlar ile jüri üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

Belgesel film kategorisinde en iyi film ödülünü Yalçın Çiftçi'nin "Pirlerin Düğünü" isimli filmi kazandı.

Animasyon ve yapay zeka kategorisinde Erkan Ceylan'ın "Otobüsler", öğrenci filmleri kategorisinde Mert Kartal'ın "Beyaz Karlar Altında" ve kurmaca kategorisinde Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmi ödüle layık görüldü.

Festival kapsamında ayrıca yapımcı Halil Kardaş, oyuncu ve yönetmen Rıza Sönmez ile oyuncular Ali Düşenkalkar ve Evliya Aykan'a teşekkür belgeleri verildi.

Festivalin son günü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası, İstinyePark Renk Sineması ve UrlaDam'da çocuklara yönelik film gösterimleri gerçekleştirilecek.