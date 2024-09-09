İlk Rus turist kafile Gaziantep'e geldi

Kültür Sanat

İlk Rus turist kafileye şehrin kültürünü Fatma Şahin tanıttı

Gaziantep'e gelen ilk Rus turist kafile Zeugma Müzesi'nde Fatma Şahin ile buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep'e gelen ilk Rus turist kafilesi, şehrin en önemli kültürel miraslarından biri olan Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etti. Turistler ile bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kafileye şehrin kültürünü yakından tanıttı.

Gaziantep'e gelen ilk Rus turist kafile, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezmeye dünya çapında mozaikleri ile ünlü olan Zeugma Müzesiyle başladı. Müzeyi hayranlıkla inceleyen turistler, karşısında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Samimi bir şekilde turist kafilesiyle sohbet eden Başkan Şahin, kafileye Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra şehirdeki misafirperverliğin ve yerel mutfağın da önemine dikkat çekti. Daha sonrasında turistleri Gaziantep'in kültür elçileri olarak şehrin eşsiz yöresel yemeklerini tatmaya davet etti. Turistler, Fatma Şahin'in sıcak karşılaması ve sohbetinden oldukça etkilenirken konuşmanın sonunda Rus turist kafilesi, Şahin'in yönlendirmesiyle hep bir ağızdan "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı" diyerek şehre olan ilgilerini ve heyecanlarını dile getirdi.

"Burası bir medeniyet, kültür ve sanat şehri"

Gaziantep ile ilgili kültürel bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün sizi burada gördüğüm için çok mutlu oldum. Burası bir medeniyet, kültür ve sanat şehri. Roma döneminin en güzel eserlerini burada görebiliyorsunuz. 5 antik kentimiz 22 müzemiz var. Şuanda UNESCO'nun gastronomi kentiyiz. Önümüzdeki hafta GastroAntep festivalimiz var. Ben 3 dönem parlamentoda milletvekilliği yaptım. Rusya Dostluk Grubu'nda görev yaptım. Avrupa Kültür Başkenti programında görev aldım ve ilk parlamentodaki görevimde Rusya'ya gittim. Olağanüstü güzel bir ülkeniz var. Rusya- Türkiye kardeşliği baki, komşuluk hakkı var. Duydum ki şuanda nükleer santrallerde çalışan mühendisler ve teknik ekip burada. Gaziantep Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yeşil şehri, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) şampiyon şehri" dedi.

"Rusya'ya Gaziantep'i sizler tanıtacaksınız"

Turist kafile ile samimi sohbetleri sırasında yemeğe davet eden Başkan Şahin, "Kültür elçisi olarak Rusya'ya Gaziantep'i sizler tanıtacaksınız" dedi. Başkan Şahin, "Bu müzeden sonra, mutlaka Panaroma müzesine gitmeniz lazım. Çünkü oraya gittiğinizde Rus ressam Aleksander Samsonov'un çok güzel resimleri sizi karşılayacak. Tarihi sanata çevirmiş çok güzel bir ressamla çalıştık. Birlikte çalışınca dünyanın en güzelini birlikte yapıyoruz. Mutlaka bir daha gelin o müzeyi görmeniz lazım. Diğer yandan Mutfak Sanatları Merkezimiz var. Bizim 500 çeşit yemeğimiz var bu yemekleri sizlere yedirmemiz lazım. Sizler bizim kültür elçimiz olacak, Rusya'ya Gaziantep'i tanıtacaksınız ki herkes Gaziantep'e gelsin. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.