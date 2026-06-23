Samsun'un İlkadım ilçesinin kırsal mahallelerinin turizm potansiyelinin keşfedileceği, 'İlkadım Kırsal Turizm Çalıştayı' yapıldı. Çalıştay sonucunda elde edilecek fikir ve görüşler, eylem planı ve projelere dönüşecek.

İlkadım Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi ve İlkadım Kent Konseyi iş birliğinde, İlkadım Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'İlkadım Kırsal Turizm Çalıştayı' gerçekleştirildi. İlkadım'ın doğal güzelliklerinin, kırsal mahallelerdeki turizm potansiyelinin ve geleceğe dair fırsatların konuşulduğu çalıştay ile doğayla iç içe sürdürülebilir ve güçlü bir turizm vizyonu hedefleniyor. İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen açılış programına, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın yanı sıra; Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, akademisyenler, mahalle muhtarları, turizmciler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"İlkadım'ın kırsal zenginliklerini canlandıracağız"

İlkadım'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra kırsalda keşfedilmeyi bekleyen birçok doğa zenginliğinin de olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım eski tarihin ve yeni tarihin merkezi konumunda. İlkadım, istiklal meşalesinin yakıldığı bir kent. Kurtuluş mücadelemizin güzergahı olan Kurtuluş Yolu, İlkadım'dan başlıyor ve devam ediyor. Elimizde tarihimiz adına çok güzel bir imkan varken, Kurtuluş Yolu, kültür ve turizm anlamında maalesef uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş. İnsanların toprağın değerini dört duvar arasında kaldıklarında anladığı ve pandemiyle başlayan bir süreç var. Toprakla temasın kıymeti o dönemlerde çok net bir şekilde anlaşıldı. İlkadım'da kültür, turizm, doğa ve tarım alanında nadide yerler var. Önümüzdeki süreçte, ihmal edilmiş alanları canlandırma noktasında, akademik bakış açısıyla üniversitemiz ile birlikte İlkadım'ın kırsalını ayağa kaldıracağız. Bu çalıştay sonucunda, ilçemiz kırsalında turizm için yapmamız gereken yatırımları yapacağız. Çalıştay sonucunda turizm için bize rehberlik edecek güzel sonuçların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizler de bu çalıştaydan çıkacak sonuçlarla, projeler hayata geçirmek için elimiz geleni yapacağız" dedi.

"Samsun doğa turizmi cenneti"

Çalıştayın açılış programında konuşan Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Demirtaş, "Samsun'da 2 yıldan uzun süredir Turizm Master Planı var. Kıymetli akademisyenlerimiz çalışmalarıyla bir turizm master planı oluşturdular. Bizler de eylem planına uygun hareket ederek projelerimize devam ediyoruz. Samsun'un kültür ve turizm alanında kılcal damarlarına inecek bu ve benzeri proje ve çalışmalar devam edecek. Samsun çok farklı bir coğrafya. Her yerinde bir tarih var. Çalıştay konumuz eko-turizm. Bu da Samsun'un en güçlü olduğu başlık. Samsun müthiş bir doğa turizmi cenneti. Bunun yanında kültür turizmi de bir diğer önemli başlık konumunda. İlkadım, kültür turizmi başlığı altında çok önemli bir lokasyonumuzdur. Bu çalıştayda yapılan çalışmalar ve fikirleri, turizm eylem planımızla birleştireceğiz" diye konuştu.

"İlkadım hatrı sayılır kırsal turizm merkezi olacak"

OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ise yaptığı konuşmada, "Kırsal turizmin sunduğu fırsatları değerlendirmek, bölgemizin sahip olduğu doğal, kültürel, ekonomik potansiyeli ortaya çıkartmak adına ve kırsal kalkınmayı da sürdürülebilir hale getirebilecek yeni fikirler geliştirmek amacıyla bir araya geldik. Samsun yalnızca Karadeniz'in değil, tarihi, coğrafyası ve birçok özelliğiyle beraber ülkemizin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Turizmde deniz, kum ve güneşin yerini, özellikle pandemiden sonra kırsal turizm, sürdürülebilir turizm, eko-turizm gibi alanlar aldı. İlkadım açısından bakıldığında sadece merkezdeki kültür turizminin değil; sahadaki gezilerimizde kırsal turizm açısından da önemli yatırımların yapıldığı ve çok sayıda zenginliğin olduğu ortaya çıktı. Bu çalıştay dizayn edilirken bir akademik bakış açısının olmasını düşündük. Çünkü devletimiz birçok şeyi projelendirmeyle yapıyor. Dolayısıyla bizde burada bir swot analizi yapalım ve neler yapabileceğimizi ortaya koyarak bunu bir eylem planına dönüştürelim istedik. Yapacağımız projeler ve desteklerle; İlkadım'ı ülkemizin kırsal turizm alanında hatırı sayılır merkezlerden biri haline getireceğiz. Bu anlamda elini taşın altına koyan herkese ve her kuruma teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN