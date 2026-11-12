İnci Yılmaz, Tekirdağ'ın değerlerini 27 resimle üçüncü sergisinde anlattı - Son Dakika
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İnci Yılmaz, Tekirdağ'ın değerlerini 27 resimle üçüncü sergisinde anlattı

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İnci Yılmaz, Tekirdağ\'ın değerlerini 27 resimle üçüncü sergisinde anlattı
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Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında 9 yaşındaki ressam İnci Yılmaz'ın üçüncü sergisi 'Tekirdağ'ın Renkleri', Hüseyin Pehlivan İlkokulunda açıldı. Yağlı boya, akrilik, sulu boya ve karakalemle çizilen 27 resmin yer aldığı sergi 3 gün ziyarete açık kalacak.

Tekirdağ'da yaşayan 9 yaşındaki ressam İnci Yılmaz, "Tekirdağ'ın Renkleri" isimli üçüncü sergisini açtı.

Yılmaz, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında sergi açmak için çalışma yaptı.

İlkokul öğrencisi Yılmaz, üçüncü sergisi için yağlı boya, akrilik boya, sulu boya ve karakalem tekniğiyle 27 resim çizdi.

Minik ressam, vatan şairi Namık Kemal, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olarak önemli bir başarıya imza atan Tekirdağlı Hüseyin Alkaya, Tekirdağ üzümü, ayçiçeği tarlası, lavanta tarlası, yamaç paraşütü ve yelkenciler gibi kentin önemli değerlerini tuvaline yansıttı.

"Tekirdağ'ın Renkleri" isimli serginin açılışı Hüseyin Pehlivan İlkokulunda yapıldı.

Açılışın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

İnci Yılmaz, AA muhabirine, daha önce 2 resim sergisi açtığını söyledi.

Resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Yılmaz, "Bugün üçüncü sergimi açtığım için çok mutluyum. Farklı tekniklerde Tekirdağ'ın renklerini, simgelerini çizdim. Sergime gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Serkan Komit de okulda çok anlamlı bir sergi açılışı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında hazırlanan serginin 3 gün ziyarete açık olacağını belirten Komit, "Okulumuz için, şehrimiz içinde çok anlamlı bir sergi oldu. İnci'yi ortaya çıkarttığı anlamlı eserlerden dolayı tebrik ediyorum. İnci kızımızın hayal kurmaya, resim yapmaya devam etmesini, kesinlikle bu hedeflerden vazgeçmemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Resim öğretmeni Edibe Özaslan ise İnci'nin Tekirdağ'ın renklerini resmettiğini ifade etti.

Tekirdağ'ın renklerini İnci'nin gözünden anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Özaslan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarımızda geleneksel motifler vardır, manzaralar vardır. Tekirdağ'ı anlatan temel manzaralar ve bitki örtülerinden de yer alarak meyveleri de çalışmış olduk. İnci bu yaşında çok da güzel bir şekilde bize anlattı bunu. Hem kendi duygularıyla hem de kendi tekniklerini bize anlatarak bu çalışmaları en ince şekilde anlatmaya çalıştık."

Kaynak: AA
Hüseyin PehlivanYerel HaberlerKültür SanatEtkinliklerTekirdağRessamEğitimSon Dakika

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