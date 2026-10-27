İnebolu'da 50 kişilik atlı grup, 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nu geçmeye başladı - Son Dakika
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İnebolu'da 50 kişilik atlı grup, 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nu geçmeye başladı

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İnebolu\'da 50 kişilik atlı grup, 95 kilometrelik İstiklal Yolu\'nu geçmeye başladı
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İnebolu\'da 50 kişilik atlı grup, 95 kilometrelik İstiklal Yolu\'nu geçmeye başladı
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İnebolu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü için 50 kişilik grup, 95 kilometrelik İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecek. Türk Ocağı önünde bayrak verilen atlı kortej, yarın Seydiler'de karşılanacak.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla bir araya gelen 50 kişilik grup, 95 kilometrelik tarihi İstiklal Yolu'nu at sırtında geçecek.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu kesiminde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıldönümündeki birlik ruhu yeniden yaşatılıyor. Bu çerçevede, Binicilik ve Kültür Derneği'nce üçüncüsü düzenlenen "İstiklal Yolu Atlı Yürüyüşü" başladı. Yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik kesimini at sırtında geçecek.

Türk Ocağı binası önünde gerçekleştirilen törende İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Türk bayrağını atlı gruba takdim etti. Başkan Uzuner ve beraberindeki protokol üyeleri, yaklaşık 50 kişiden oluşan atlı korteji tarihi yolculuklarına uğurladı.

Törende, İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği önemli rol hatırlatılırken, İstiklal Yolu'nun taşıdığı tarihi ve milli değerlerin yaşatılmasının önemi ön plana çıktı. Tarihi Türk Ocağı önündeki programın ardından hareket eden atlı kortej, İnebolu ilçe merkezinden geçerek vatandaşlarla buluştu. Türk bayrakları taşıyan biniciler, güzergah boyunca esnafın ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İnebolu ilçesinde Türk bayrağını teslim alan kortej, yarın Seydiler ilçesinde düzenlenecek törenle karşılanacak. Kortej taşıdıkları Türk bayrağını protokol üyelerine teslim edecek.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGüncelSon Dakika

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