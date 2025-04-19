İnegöl\'de Geleneksel Oyunlar Okul Bahçelerinde

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, projeyle 22 okulun bahçesinde yere çizilen geleneksel çocuk oyunları, ilgi çekiyor.

İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri Projesi" kapsamında, 22 okulun bahçesine geleneksel çocuk oyunları çizildi.

Ders aralarında bahçeye çıkan çocuklar, sek-sek, kaleli yakan top, köşe kapmaca, mendil kapmaca ve üç taş oyunları için yerlere çizilen çizgiler sayesinde bu oyunları oynayabiliyor.

Okulların yanı sıra ilçe merkezindeki yeni heykel meydanına çizilen sek-sek oyunu, çocuklar kadar yetişkinlerin de dikkatini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle havaların ısındığını belirterek, öğrencileri kapalı alanlardan bahçelere davet ettiklerini kaydetti.

Geleneksel oyunlarla çocukların arkadaşlıklarını pekiştirmelerini istediklerini aktaran Taban, şunları ifade etti:

"Şehrimizde 22 okulumuzun bahçesinde sek-sek, kaleli yakan top, köşe kapmaca, mendil kapmaca ve üç taş oyunlarını, ekiplerimiz boyamalarla okul bahçelerine uyguladı. Buradan esinlenerek şehir merkezinde de sek-sek oyununu heykel meydanımıza uyguladık. Çocuğu, genci, yetişkini herkesin ilgi gösterdiğini gördük."