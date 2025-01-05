İnegöl'de Kahvaltıda Pilav Geleneği

Kültür Sanat

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahvaltıda pilav geleneği yaşatılıyor.

İlçe gastronomisinin ve lokanta kültürünün parçası haline gelen alışkanlık dolayısıyla sabahları birçok işletmede ve evde hazırlanan kahvaltının yanında pirinç pilavı da yer alıyor.

İnegöl'de uzun yıllardır gelenek haline gelen sabah pilavını ilçeye sonradan yerleşenler de benimsiyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AA muhabirine, mobilya, tarım ürünleri ve köftesiyle ünlü ilçede yaşayanların yıllardan beri kahvaltıda pilav yeme alışkanlığına sahip olduğunu söyledi.

Bu alışkanlığın lokanta kültürünü de zamanla biçimlendirdiğini dile getiren Taban, "İnegöl'de yaşayanlar bunu bildiği için, bizim için normal. Örneğin sabah bir lokantaya gittiğinizde, tezgaha baktığınızda çorbalar ve yanında pilav görüyorsunuz. Bir misafir geldiğinde 'Allah Allah, sabah sabah pilav mı yeniyor burada?' şeklinde yorumlanıyor." dedi.

Taban, İnegöl'ün bereketli topraklar üzerine kurulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Biz verimli bir ovadayız, insanlar tarım işiyle meşgul oluyorlar. Aynı zamanda bugün güçlü bir sanayiden de söz edebiliriz. İnsanların sabah işine güçlü gidebilmesi adına aslında bir güçlü beslenme ihtiyacı doğuyor. Güne yemekle başlanmış oluyor. Ben bunun böyle geliştiğini fark ettim. Dolayısıyla bu, kültüre döndü. Artık gidiyorsunuz lokantaya 'çorba alayım, az pilav alayım' şeklinde, 'hani pilavı fazla kaçırmayayım ama az da pilav yiyeyim' gibi olabiliyor. Tabii bu bir zenginlik aslında, yerel bir kültür. Biz bu kültürü önemsiyoruz, seviyoruz. Dolayısıyla biz bu kültürümüzü de aynı zamanda tanıtmak istiyoruz."

"İlk geldiğim zaman yadırgamıştım"

İnegöl'e 12 yıl önce yerleşen Malatyalı Gültekin Cezayir de ilk geldiğinde şaşırdığı bu geleneğe zamanla kendisinin de alıştığını söyledi.

Cezayir, bu geleneğin devamlılığının sağlanmasını ümit ettiğini belirterek, "İlk geldiğim zaman yadırgamıştım, evde bile pilav yemiyordum. Şimdi her geldiğim zaman, istemeye gerek kalmıyor artık, işaretle hemen pilav önünüze geliyor. Özellikle sabahları İnegöl'ün tüm lokantalarına özgü biçimde bu adet var. Böyle otantik bir değişiklik sabah sabah pilav yemek. Daha sıcacık, tereyağlı, buraya dışarıdan gelecek insanlar için özellikle tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İnegöl Belediyesi bünyesindeki Gastro İnegöl Restoranı'nın baş şefi Ali Müfit Çağlayan ise bu kahvaltı geleneğini belediyenin işletmesi olan restoranlarında da sürdürdüklerini kaydetti.

Çağlayan, ilçe dışından gelenlerin klasik domates, peynirli kahvaltı talep ettiklerini ancak kendilerinin geleneksel sabah pilavını önerdiklerini aktardı.

Klasik İnegöl kahvaltısının çorba, pilav ve pilav üstü kuru fasulye veya nohut olarak hazırlandığını anlatan Çağlayan, şöyle devam etti:

"İnegöl dışından gelen misafirimize 'böyle kahvaltımız var' diye sunduğumuzda şaşırıyorlar çünkü bize geldiklerinde domates, peynir, salatalık gibi normal evlerde yapılan kahvaltı talebinde bulunuyorlar. Biz pilavı kahvaltı olarak sunduğumuzda 'pilav ana yemek, kahvaltıda ne işi var' diyerek tepki veriyorlar ama bunun altında yatan bir sebebi var çünkü İnegöl sanayi ve tarım şehri. Çalışan kişiler ağır işlerde çalışıyor Sanayide mobilyacısı, tarlada, toprakta çalışan adamı var. Bu sadece restoranlarda, lokantalarda geçerli bir şey değil. Adam tarlaya gittiğinde öğlen hemen yaptığı şey, bir tane ortaya çorba, içine ekmek kıyarlar ki daha fazla tutsun. Yanında da pilavını, üstüne kuru fasulyesini, nohudunu yer. Bizim burada da aynı şekilde herkes, yediden yetmişe altını çizerek söylüyorum, az çorbasını söyler, yanında pilavını, üstüne kuru fasulyesini ilave edip kahvaltısını yapar."