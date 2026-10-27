İnönü Üniversitesi coğrafya öğrencileri 12. Malatya Kitap Fuarı\'na katıldı

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Doç. Dr. Selman Er ve Dr. Öğr. Üyesi Selahi Coşkun eşliğinde öğrenciler, çeşitli yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek ilgi duydukları kitapları inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında öğrenciler, farklı alanlardaki yayınları yakından tanıyarak kitap dünyasına ilişkin bilgi ve deneyimlerini geliştirdi.

Öğrencilerin kültürel etkinliklere katılımını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin, okuma alışkanlıklarının pekiştirilmesine ve ilgi alanlarının farklı kaynaklarla zenginleştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.