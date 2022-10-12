Irak'taki kuş meraklılarının adresi: "Erbil kuş pazarı"

Irak'ın Erbil kentinde kuş meraklılarının buluşma noktası haline gelen "kuş pazarı"nda, çok sayıda kuş türü alınıp satılıyor.

Yaklaşık 90 yıllık geçmişi olduğu belirtilen pazar, 2000 yılında kentin Şeyhela Caddesi'nden Seydava Mahallesine taşındı.

Haftanın her günü açık olan pazarda, özellikle cuma günleri yoğunluk yaşanırken, pazarın kurulu olduğu sokak da trafiğe kapatılıyor.

Pazarda çok sayıda kuş türünün yanı sıra kedi, köpek ve keçi gibi farklı hayvanlar da satılıyor

Kuş pazarına Erbil'in köylerinden ve şehir dışından da hayvanlarını satmak ya da meşhur pazarı ziyaret etmek için gelenler oluyor.

"Özellikle bülbül, bıldırcın, güvercin ve kekliğe ilgi var"

Kuş Pazarı esnafı Şemseddin Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazarın sabah erkenden kurulduğunu ve öğleden sonraya kadar devam ettiğini söyledi.

Muhammed, "Burada özellikle bülbül, bıldırcın, güvercin ve kekliğe ilgi var. Tabii türüne göre fiyatları da değişiyor." dedi.

Esnaftan Kerküklü Tarık Cemil Kerim de cuma günleri sabah erkenden kentteki kuş pazarına geldiğini belirtti.

Kaz ve tavuk sattığını aktaran Kerim, "Para kazanmanın yanında kuş ve kanatlı hayvanları yetiştirmek benim arzum. Burada yaşayanların yanı sıra, Irak'ın birçok kentinden buraya çok sayıda insan geliyor." diye konuştu.