İran\'ın Hoy kenti, tarihi yapıları ve ticaret kimliğiyle Konya\'nın kardeş şehri oldu

Türkiye sınırında yer alan İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin önemli şehirlerinden olan ve çoğunlukla Türklerin yaşadığı Hoy kenti, tarihi geçmişi ve ticaret merkezi vasfıyla öne çıkıyor.

İran'ın Azerbaycan bölgesinin en eski yerleşim yerlerinden olan ve İpek Yolu'nun izlerini taşıyan şehir, içinde barındırdığı Şems-i Tebrizi Türbesi, Mutellib Han Mescidi, Hatın Köprüsü, Kale Kapısı, Kebiri Evi ve Hoy Çarşısıyla adeta tarihe ışık tutuyor.

Urartu, Medler, Ahamenişler, Partlar, Sasaniler, Selçuklular, İlhanlılar, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok devletin ve medeniyetin etkisinde kalan şehir, son yıllarda Konya'yla da kardeş şehir oldu.

Mutasavvıf Şems-i Tebrizi ve Mevlana aracılığıyla Konya'yla bağ kurarken, Van'a olan yakınlığı nedeniyle Türkiye'yle önemli ticari bağlara sahip bir kent olarak da ön plana çıkıyor.

Ticaretin Hoy kentine sağladığı imkanları sokaklarda, caddelerde ve dükkanlarda görmek mümkün.

Düzenli, temiz ve geniş caddeleri ile modern çizgilerle tasarlanmış dükkanları sayesinde ziyaretçilerin beğenisini kazanan Hoy kenti, temiz havasıyla da bölge halkının ilgi odağı haline geliyor.

Özellikle akşam saatlerinde çarşıda toplanan, yürüyüş, spor ve alışveriş yapan halk, şehrin ihtişamından ve canlılığından istifade etmeye çalışıyor.

Gençler kent merkezinde paten kayıp bisiklet sürerken şehrin yaşlıları da kent meydanında oturarak birbirleriyle sohbet etme imkanı buluyor.