İş Sanat Parlayan Yıldızlar Konserinde Genç Müzisyenler Sahne Alacak

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde Mehmet Berkan Geçgen (kamanca) ve Uygar Efe Bektaş (şan) sahne alacak.

İş Sanat, 15 Ocak saat 20.30'da Parlayan Yıldızlar konserlerinde genç müzisyenlere ev sahipliği yapacak. Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere destek vermenin yanı sıra müzikseverlere de geleceğin solistlerini keşfetme imkanı sunuyor.

"SEZEN AKSU'DAN JOHANNES BRAHMS'A UZANAN BİR SEÇKİDEN OLUŞUYOR"

2005 yılında Bartın'da dünyaya gelen Mehmet Berkan Geçgen, Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi'nden birincilikle mezun oldu. Hem Türk müziklerini hem de Batı müziklerini icra etmek için çalışmalar yapan genç sanatçının konser repertuvarı, Sezen Aksu'dan Johannes Brahms'a, uzanan rengarenk bir seçkiden oluşuyor. Mehmet Berkan Geçgen eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor.

Konserin ikinci yarısında sahnede olacak Uygar Efe Bektaş ise 2004 yılında dünyaya geldi.

Genç sanatçı, 2022 yılında TRT İstanbul Radyosu TSM Gençlik Korosu'nda ve Eyüp Musiki Vakfında yer almaya hak kazandı. Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda devam eden Bektaş repertuvarında, 'Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna", 'Başka söz söylemem aşktan yana ben' ve 'Rüzgar uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız' gibi birçok esere yer verecek.