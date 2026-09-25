İshak Paşa Sarayı'nda Dualı Sultan Gömlekleri Sergisi açıldı, 25 eser yer alıyor - Son Dakika
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İshak Paşa Sarayı'nda Dualı Sultan Gömlekleri Sergisi açıldı, 25 eser yer alıyor

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İshak Paşa Sarayı\'nda Dualı Sultan Gömlekleri Sergisi açıldı, 25 eser yer alıyor
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı'nda, Osmanlı padişahlarının savaşlarda giydiği dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" Sergisi açıldı. 25 eserin yer aldığı sergi 4 gün sürecek ve İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde devam edecek.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydikleri dualı gömleklerin replikalarından oluşan "Dualı Sultan Gömlekleri" Sergisi açıldı.

Ağrı İmam Hatipler Derneğince (ÖNDER), İshak Paşa Sarayı'nda serginin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, İl Müftüsü İhsan İlhan, Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş ve beraberindekilerin açılışını yaptığı sergide 25 eser yer alıyor.

Asılları Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen padişah gömleklerinin replikalarının bulunduğu eserler, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

"Birçok gömleğin üstünde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve manevi bilgiler var"

Kaymakam Ayvat, yaptığı konuşmada, serginin, Osmanlının önemli eserlerinden İshak Paşa Sarayı'nda açılmasının anlamlı olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin eserlere ilgi gösterdiklerini belirten Ayvat, şöyle konuştu:

"Sultanlarımız, peygamberlerimiz savaşa giderken herhangi bir rahatsızlıkları olduğunda bu şifalı gömlekleri giyiyorlardı ve Allah'ın 99 isminden biri olan, Şafi olan Allah'ın şifasını umuyorlar ve şifa buluyorlar. Birçok gömleğin üstünde Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve manevi bilgiler var. Hem manen faydalanıyorlar hem de manevi anlamda şifa buluyorlar."

Ağrı ÖNDER Başkanı Özmüş de 4 gün sürecek serginin İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde devam edeceğini anlattı.

Kaynak: AA
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