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Tarihi İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı sürecinde 6 bin 500 ziyaretçi ağırladı.

Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biri olan ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Tarihi saray, Ramazan Bayramı'nın 3 günlük sürecinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek İshak Paşa Sarayı'na gelen yerli ve yabancı turistler burada adeta tarihi yolculuğa çıkıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun arttığı tarihi saray, dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyüleyici güzelliği ve tarihi ile merak uyandıran saraya Ramazan Bayram'ı sürecinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 6 bin 500 ziyaretçi geldi.