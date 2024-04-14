Tarihi İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı sürecinde 6 bin 500 ziyaretçi ağırladı.
Osmanlı'nın en önemli eserlerinden biri olan ve Doğubayazıt ilçesinin 7 kilometre güneyinde bir tepenin üzerinde kurulu tarihi İshak Paşa Sarayı, Osmanlı, Selçuklu, barok ve rokoko mimarilerinden taşıdığı izler ve süslemelerle ilgi çekmeye devam ediyor. Tarihi saray, Ramazan Bayramı'nın 3 günlük sürecinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi yapının yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.
Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilerek İshak Paşa Sarayı'na gelen yerli ve yabancı turistler burada adeta tarihi yolculuğa çıkıyor.
Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun arttığı tarihi saray, dünyanın her yerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyüleyici güzelliği ve tarihi ile merak uyandıran saraya Ramazan Bayram'ı sürecinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 6 bin 500 ziyaretçi geldi.
Son Dakika › Kültür Sanat › İshak Paşa Sarayı Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
Netflix'te yayınlanan Avatar dizisinin popülerliğini yeniden kazanması üzerine, Paramount tarafından Aang: The Last Airbender adlı yeni bir film yapılacağı duyuruldu. Film tamamen animasyon şeklinde olacak ve Dave Bautista baş kötü karakteri canlandıracak. Yapımın yönetmenliğini Lauren Montgomery üstlenecek ve 10 Ekim 2025'te vizyona girecek.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
İran'a giriş yasaklı ünlü şarkıcı Moein'in konseri öncesinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde gerginlik yaşandı. Binlerce İranlı turist, konserin yapılacağı salona akın etti ve güvenlik güçleriyle tartışmalar yaşandı. Konser öncesinde organizasyonun zayıf kalması nedeniyle İranlı turistler salona dalarak camları ve kapıları kırdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda şarkıcı Emircan İğrek, Adana'da sahne aldı. Kentte 12. kez düzenlenen karnaval, 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Merkez Park'ta düzenlenen konserde İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyirciler de parçalara eşlik etti. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda çocuklar için tiyatro, oyun, yarışma, panayır ve atölye çalışmaları gibi birçok etkinlik düzenlendi. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek ve 200'den fazla kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Türk halk müziğinin sevilen sesi, TRT'nin ünlü sanatçılarından Şakir Öner Günhan(82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Günhan, kansere 4. kez yakalanmasının ardından hayatını kaybetti. Cenaze törenine sanatçı dostları, TRT'nin eski yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Saint George Kilisesi ile tarihi Çardaklı Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kilisenin restorasyonu Sur Kültür Yolu Festivali'ne kadar tamamlanmayı hedeflerken, hamamın gastronomi amaçlı hizmet vermesi planlanıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene sanatçının ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Müzisyen Bora Gencer, Günhan'ın bugün doğum günü olduğunu belirterek duygularını paylaştı. Rıfat Kurt ise önemli bir ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti. Günhan'ın oğlu Ozan Günhan ise desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Eskişehir'de Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığına inanılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin güzellikleri dron ile havadan kayıt altına alındı. Seyitgazi İlçesi'nde bulunan külliyenin havadan görüntülenen manzaraları kartpostallık kareler oluşturdu. Tarihi külliye, geçmişe merakı olan turistler için gezilecek önemli bir nokta olarak varlığını sürdürüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?