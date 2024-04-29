İşitme engelli Mehmet Ağca, 44 yıldır kerestecilik yapıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İşitme engelli Mehmet Ağca, 44 yıldır kerestecilik yapıyor

İşitme engelli Mehmet Ağca, 44 yıldır kerestecilik yapıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Ağca, işitme engeline rağmen 44 yıldır baba mesleği keresteciliği sürdürüyor. Ağca, küçük yaşta babasının yanında çalışmaya başlayarak tecrübe kazandı ve mesleğini 20 yaşından beri tek başına sürdürüyor. İşitme engelli olmasına rağmen dikkatli davranan Ağca, makinelerden uzak durarak güvenli bir şekilde çalışıyor.

29.04.2024 11:41
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Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mehmet Ağca, işitme engeline rağmen 44 yıldır baba mesleği keresteciliği sürdürüyor.

Henüz 2-3 yaşlarındayken ateşli hastalık sonucu işitme ve konuşma yetisini kaybeden Ağca, küçük yaşta babasının yanında çalışmaya başladı.

İlk ve ortaokulu Sivas'taki engelliler okulunda tamamlayan Ağca, 15 yaşından itibaren baba mesleğine yöneldi.

Babasının yanında tecrübe kazanan Ağca, mesleğini 20 yaşından beri tek başına sürdürüyor.

"Çalışarak işleri bugünlere getirdim"

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ağca, işaret dili bilen bir komşusu aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin tehlikeli olduğunu ve işitme engelli olduğu için daha çok dikkat ettiğini söyledi.

"Hızarcılık" diye de tabir edilen mesleğini yıllardır devam ettirdiğini anlatan Ağca, şöyle konuştu:

"Küçük yaşta babamla beraber çalıştım. Sonraki yıllarda işi öğrenmeye, kafamda çözmeye başladım. Nasıl yapılıyor, biçiliyor, makine nasıl kullanılıyor hepsini öğrendim. Her makineyi ayrı ayrı öğrendim. Tabii çalışarak işleri bugünlere getirdim. Önceleri bu iş daha zordu, makineler otomatik değildi. Zamanla bu makineler otomatiğe geçti. İşitme engelli ve tehlikeli olduğu için makinelerden uzak durmaya çalışıyorum."

Ağca, "Bu mesleği babam da seviyordu, ben de seviyorum." dedi.

Komşusu Zübeyir Yıldız da Ağca'nın çok dürüst olduğunu ve çevrede sevildiğini anlattı.

Ağca'nın işitme engelli olmasına rağmen genç yaştayken babasının işten çekildiğini ifade eden Yıldız, şunları söyledi:

"Evlenme çağına, 20 yaşlarına gelince artık babaları işi bunlara bıraktı. Ondan sonra işi bu devam etmeye başladı. İşaret dilini az çok bilirim, dilinden anlarım ama hiç anlamayan da yazıyla anlaşır. Çalışırken mümkün olduğu kadar makineden uzak durmaya çalışıyor. Yoksa hep kesici makineler olduğu için kendine zarar verebilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İşitme engelli Mehmet Ağca, 44 yıldır kerestecilik yapıyor - Son Dakika

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