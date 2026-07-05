İskenderun'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti - Son Dakika
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İskenderun'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti

İskenderun\'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti
05.07.2026 01:41  Güncelleme: 01:44
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Hatay'ın İskenderun ilçesinin kurtuluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin ikinci gününde şarkıcı Elif Buse Doğan konser verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, festival 6 Temmuz'da Çelik'in konseriyle devam edecek.

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin 2.gününde sahne alan Elif Buse Doğan'ın konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Doğu Akdeniz'in incisi olan ve bölgede sosyal aktivitelerin merkezi olarak bilinen İskenderun ilçesinde, Uluslararası 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde düzenlenen çeşitli etkinliklerle devam etti. İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festivalde şarkıcı Elif Buse Doğan sahne aldı. Katılımcılar, Doğan'ın seslendirdiği eserlere hep birlikte eşlik etti. Festival kapsamında; 5 Temmuz'da Mahsun Kırmızıgül, 6 Temmuz'da ise Çelik sahne alacak. Konserlerin yanı sıra gün boyunca yapılacak diğer etkinliklere de vatandaşlar katılabilecek.

Konser öncesi sanatçıya çiçek takdim eden İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, vatandaşların doyasıya eğlenmelerini istedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İskenderun'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti - Son Dakika
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