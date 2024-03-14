Çorum'un İskilip ilçesinin tescilli lezzeti, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"nde yer alan İskilip Ramazan Keşkeği, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep görüyor.
Her yıl ramazan ayının başlamasıyla yöre halkının Ramazan Keşkeği mesaisi de başlıyor.
Her sabah buğday yarması, kemikli et, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla doldurulan yüzlerce çömlek, ilçe merkezindeki 12 fırına bırakılıyor.
Fırın ustalarının su ilave ettikleri çömlekteki keşkek, odun ateşiyle ısınan fırında 8 saat boyunca pişiyor.
Üzerinde sahiplerini simgeleyen işaret ya da numaraların bulunduğu kaplar, keşkek piştikten sonra araçlarla sahiplerine dağıtılıyor.
İskilip Belediyesinin çalışmasıyla 2021'de coğrafi işaret alan İskilip Ramazan Keşkeği, çömlek nedeniyle, piştikten sonra yaklaşık 2 saat ısısını korumasından dolayı minibüslerle Çorum ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve ilçelere de gönderiliyor.
Aynı yıl UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de alınan yöresel lezzet, bu yıl da iftar sofralarını süslemeye başladı.
Fırın işletmecilerinden Ayşe Erdoğan, AA muhabirine İskilip Ramazan Keşkeği'ne ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.
Keşkeği pişirdikten sonra mahallelere servis ettiklerini belirten Erdoğan, "Çorum'a ve Ankara'ya da gönderiyorum. Bazı günler 80, bazı günler 100 çömlek keşkek pişiriyoruz burada. Geleneği yaşatıyoruz." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › İskilip Ramazan Keşkeği, çevre illerden de talep görüyor - Son Dakika
İran'da Tahran Yunus Emre Enstitüsü Çocuk Korosu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü'nde düzenlenen bir konserde Türkçe, Farsça, İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca şarkılar seslendirerek dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Koronun büyümesiyle birlikte farklı dillerde parçalar söylemeye başlayan çocuklar, birbirlerine destek olarak bir ahenk yakaladılar.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan 'Son Akşam Yemeği' filmi, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Çanakkale'de gösterildi. Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu alıyor. Filmi, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal'ın yanı sıra birçok üniversite öğrencisi izledi.
Üsküdar'da bulunan ve Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi, altı ay süren bir restorasyon çalışması sonucunda yeniden okurlarla buluştu. Kütüphane, 4 bin basılı kaynak ve okuma salonlarıyla birlikte kültür ve sanat faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?