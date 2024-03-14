İskilip Ramazan Keşkeği, çevre illerden de talep görüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İskilip Ramazan Keşkeği, çevre illerden de talep görüyor

İskilip Ramazan Keşkeği, çevre illerden de talep görüyor

Çorum'un İskilip ilçesinin tescilli lezzeti olan İskilip Ramazan Keşkeği, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alıyor. Her yıl ramazan ayında başlayan keşkek mesaisi, yöre halkı tarafından ilçe merkezindeki fırınlara bırakılan yüzlerce çömlekle devam ediyor. Keşkek, odun ateşiyle 8 saat boyunca pişirildikten sonra sahiplerine dağıtılıyor. İskilip Belediyesi tarafından coğrafi işaret alan keşkek, çevre illere de minibüslerle gönderiliyor ve iftar sofralarını süslüyor.

14.03.2024 22:05  Güncelleme: 22:07
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Çorum'un İskilip ilçesinin tescilli lezzeti, UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"nde yer alan İskilip Ramazan Keşkeği, ilçenin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep görüyor.

Her yıl ramazan ayının başlamasıyla yöre halkının Ramazan Keşkeği mesaisi de başlıyor.

Her sabah buğday yarması, kemikli et, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla doldurulan yüzlerce çömlek, ilçe merkezindeki 12 fırına bırakılıyor.

Fırın ustalarının su ilave ettikleri çömlekteki keşkek, odun ateşiyle ısınan fırında 8 saat boyunca pişiyor.

Üzerinde sahiplerini simgeleyen işaret ya da numaraların bulunduğu kaplar, keşkek piştikten sonra araçlarla sahiplerine dağıtılıyor.

İskilip Belediyesinin çalışmasıyla 2021'de coğrafi işaret alan İskilip Ramazan Keşkeği, çömlek nedeniyle, piştikten sonra yaklaşık 2 saat ısısını korumasından dolayı minibüslerle Çorum ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve ilçelere de gönderiliyor.

Aynı yıl UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne de alınan yöresel lezzet, bu yıl da iftar sofralarını süslemeye başladı.

Fırın işletmecilerinden Ayşe Erdoğan, AA muhabirine İskilip Ramazan Keşkeği'ne ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Keşkeği pişirdikten sonra mahallelere servis ettiklerini belirten Erdoğan, "Çorum'a ve Ankara'ya da gönderiyorum. Bazı günler 80, bazı günler 100 çömlek keşkek pişiriyoruz burada. Geleneği yaşatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İskilip Ramazan Keşkeği, çevre illerden de talep görüyor - Son Dakika

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