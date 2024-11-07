İskilip'te Sanat Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İskilip'te Sanat Çalıştayı Başladı

İskilip\'te Sanat Çalıştayı Başladı

Hughette Eyüboğlu adına düzenlenen çalıştayda 25 sanatçı İskilip'in güzelliklerini resmediyor.

07.11.2024 16:16
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Çorum'un İskilip ilçesinde "Hughette Eyüboğlu, Bir Renk Bir İz Sanat Çalıştayı" başladı.

İskilip Belediyesince, 1942'de geldiği İskilip'ten çok etkilenen ünlü ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Kanadalı gelini Hughette Eyüboğlu adına düzenlenen etkinlik kapsamında, 25 ressam ve yazma baskı sanatçısı ilçeye geldi.

Ahşap evleri, asırlık çeşmeleri ve tarihi yapılarıyla ünlü İskilip'in sahip olduğu güzellikleri tanıtmak amacıyla düzenlenen çalıştay kapsamında sanatçılar, resim ve yazma baskı çalışmalarına başladı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Hughette Eyüboğlu Konağı'nda sanatçılarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Çizikci, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 yıl İskilip'te ikamet ederek sanatsal çalışmalarda bulunmuş Hughette Eyüboğlu anısına etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

Çalıştaya katılan sanatçılara teşekkür eden Çizikci, etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Sanatçıların 2 gün boyunca hazırlayacakları resim ve yazma baskı çalışmaları, 9 Kasım'da Temenne Parkı'nda açılacak sergide beğeniye sunulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İskilip'te Sanat Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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