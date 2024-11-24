İsmail Eraslan'dan 100. Kan Bağışı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İsmail Eraslan'dan 100. Kan Bağışı

İsmail Eraslan\'dan 100. Kan Bağışı

Eraslan, Öğretmenler Günü'nde Türk Kızılay'a 100. kan bağışını yaptı ve empatiye vurgu yaptı.

24.11.2024 11:47
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Trabzon'da akademisyen İsmail Eraslan, Türk Kızılaya 100'üncü bağışını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yaptı.

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 46 yaşındaki Eraslan, 2006'dan beri düzenli olarak kan bağışında bulunuyor.

Randevu oluşturduktan sonra Trabzon Kan Bağışı Merkezine gelen Eraslan, bazı işlemlerin ardından bağış yaptı.

Kızılay yetkilileri, 100'üncü bağışını yapan Eraslan'ı pasta keserek kutladı.

İsmail Eraslan, AA muhabirine, sosyal sorumluluk ve aidiyetlik bilinciyle her insanın kan bağışı yapması gerektiğini söyledi.

Kan ihtiyacının önemine işaret eden Eraslan, "Trombosit ve tam kan olmak üzere ihtiyaca uygun olarak Türk Kızılayının yanında oluyorum. Burası benim ailem gibi oldu." dedi.

Eraslan, kimin ne zaman kana ihtiyacı olacağının bilinemeyeceğini anlatarak, "Başımıza geldiği zaman değil, her an her şeyin insanların başına gelebileceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Bu noktada da biraz empati gücünü kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öğretmenliğin sevgi, şefkat ve sabır gerektiren kutsal bir meslek olduğunu belirten Eraslan, öğretmenlerin bilgi aktarmanın yanı sıra davranışlarıyla da topluma örnek olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Eraslan, insanların sadece yakınlarına değil, tanımadıklarına da yardım etmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Görmeden, bilmeden de insanların iyilik yapabileceklerini gördüm, yaşadım. Görmeden, bilmeden de iyilik yapabilirsiniz, bunun akraba, dost, arkadaş olması gerekmiyor. Tanımadan da bilmeden de yüreklere girilebiliyor. Buraya severek, isteyerek geliyorum. Bugün de Öğretmenler Günü vesilesiyle geldim. Öğretmenlerimizin bu konudaki hassasiyetlerinin gelişmesine örnek olmak istedim, mutluyum."

"Düzenli ve gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç duyuyoruz"

Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran da kanın önemine değinerek, "Çünkü gelişen teknolojiye rağmen kanın hala bir yapayı yok. Dolayısıyla düzenli ve gönüllü kan bağışçılarına ihtiyaç duyuyoruz. Hocam çok duyarlı bir insan, 2006'dan bu yana düzenli kan bağışçısı olmasının ötesinde artık ailemizin bir parçası ve kendisi bir Kızılay gönüllüsü." dedi.

Baran, Eraslan'ın 100'üncü bağışı olduğunu sistem üzerinden öğrenerek kendisine sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Hepimiz duyguluyuz çünkü 100 ünite kan bağışı demek, 300 insanın hayatı demek. Bir ünite tam kandan üç ürün elde ediyoruz. Hocam aynı zamanda trombosit aferez bağışçısı yani gerçek bir kahraman. Günün hangi saatinde olursa olsun acil bir ihtiyaç duyulduğunda istediğimiz saatte rahatlıkla arayabildiğimiz bir kişi." diye konuştu.

İsmail Eraslan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayan Baran, "Biz, 'candan bağlıyız' sloganıyla kampanyalar yürütüyoruz. Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimizle de birbirimize candan bağlı olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İsmail Eraslan'dan 100. Kan Bağışı - Son Dakika

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