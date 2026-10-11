İsmil Acar'ın retrospektif sergisi Gaziantep'teki Hışvahan'da 46 tabloyla açıldı

İsmil Acar'ın retrospektif sergisi Gaziantep'teki Hışvahan'da 46 tabloyla açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Kalesi yakınındaki tarihi Hışvahan'da İsmil Acar'ın 'Stilizasyondan Formasyona' temalı retrospektif sergisi açıldı. Sergide 46 tablo yer alıyor ve sergi 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek; Acar, sanat, gastronomi ve tarihi bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.
Gaziantep Kalesi yakınındaki tarihi Hışvahan'da Ressam İsmil Acar'ın eserlerinin yer aldığı retrospektif sergi açıldı.
"Stilizasyondan Formasyona" temasıyla hazırlanan sergide 46 tablo yer alıyor. Sergi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Anadolu'nun çok katmanlı kültürel yapısından ve tarihsel birikiminden ilham aldığını belirten Acar, Göbeklitepe'nin keşfinin geçmişe ilişkin kabullerin yeniden değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.
Acar, Anadolu'nun kültürel ve estetik zenginliğinin farklı medeniyetlerin birikimiyle oluştuğunu vurguladı.
Hışvahan'ın Türkiye'nin kültürel mirası açısından önemli bir yapı olduğunu belirten Acar, sergide sanat, gastronomi ve tarihi bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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