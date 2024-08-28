İspanya'da La Tomatina Festivali: Binlerce Kişi Domates Savaşında Buluştu

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İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentine bağlı olan Bunol kasabasında bu yıl 77'ncisi düzenlenen "La Tomatina" festivalinde binlerce kişi dağıtılan 120 tondan fazla domatesi birbirine attı.

Bunol'da bir dönem yasaklansa da 1945 yılından bu yana süregelen bir gelenek olan ve her ağustos ayının son çarşambası gerçekleşen La Tomatina festivali, bu yıl da kasaba sokaklarını kırmızıya boyadı.

Kasaba merkezinde düzenlenen ve giriş ücreti 15 avro olan festival kapsamında 120 tondan fazla domates, 7 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Yaklaşık 22 bin kişinin katıldığı festivalde bu yıl ayrıca VIP olarak 500 avroya da biletler satıldı.

Kasaba içinde belirli noktalarda dökülen domatesleri birbirlerine atarak eğlenen katılımcıların domates savaşı yaklaşık 2 saat sürdü.

Güvenlik kontrolünden geçerek domates savaşının yapıldığı sokaklara girenlerin yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.

Domates savaşı sonunda katılımcılar, sokaklar ve kasabadan geçen nehir her yıl olduğu gibi yine kırmızıya bürünse de temizlik görevlileri tazyikli sularla temizliğe başladı.

Festivalin nasıl başladığı bilinmiyor

Bunol kasabasında her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol'da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması LaTomatina'nın başlangıcı olarak kabul görüyor.

Festival, 1950'lerin başında yasaklansa da halk arasında bazı gençler kutlamalara devam etmiş hatta bazı katılımcılar birbirlerine domates fırlattıkları için gözaltına alınmıştı.

Halk, festivalin tekrar başlaması için 1957'de cenaze marşları çalarak protesto amacıyla "domates cenazesi" adlı bir eylem düzenlemiş ve bunun ardından yerel yönetim La Tomatina'yı tekrar başlatıp, bu günü kasabada resmi tatil ilan etmişti.

La Tomatina, Turizm Bakanlığı tarafından 2002 yılında İspanya'nın "uluslararası turistik değeri" ilan edilmişti.