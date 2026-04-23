Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta Belediyesi'nin 23 Nisan etkinliğinde renkli görüntüler
23.04.2026 18:25  Güncelleme: 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu. Isparta Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikler, çocuklara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Isparta Belediye'si 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Dart'tan masa tenisine birçok oyun gruplarında gönüllerince eğlenen çocuklara, ayrıca Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama kurtarma eğitimleri verildi. Etkinlikler, AVM içerisinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşünün ardından çocuklar etkinlik alanında dans etti, birbirinden eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi. Bayramın ruhuna uygun olarak hazırlanan etkinlik alanlarında çocuklar, dart ve masa tenisi oynayarak rekabetin keyfini yaşarken, kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı

Özellikle zıp zıp oyun grupları, miniklerin en çok ilgi gösterdiği aktiviteler arasında yer aldı. Enerjilerini atma fırsatı bulan çocuklar, dans etkinlikleriyle de müzik eşliğinde eğlenerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Bunun yanı sıra düzenlenen boyama etkinliklerinde ise çocuklar hayal dünyalarını kağıda yansıtarak hem eğlendi hem de sanatsal yönlerini geliştirme fırsatı buldu. Programa katılan aileler de çocuklarının mutluluğuna ortak olurken, etkinlik alanında yoğun bir katılım gözlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalarda çocukların neşesi ve heyecanı dikkat çekti. Isparta Belediyesi'nin düzenlediği bu kapsamlı organizasyon, hem çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı hem de 23 Nisan'ın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan etkinlikler Pazar günü sona erecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 18:33:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.