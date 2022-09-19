Isparta'da lise öğrencisi resim yarışmasında dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Isparta'da lise öğrencisi resim yarışmasında dünya üçüncüsü oldu

19.09.2022 10:32

Isparta'da lise öğrencisi Zeynep Nisa Kuntbilek, Sırbistan'da düzenlenen "Avrupa'nın Sevinci 2022" isimli resim yarışmasına dünya üçüncüsü oldu.

Isparta'da lise öğrencisi Zeynep Nisa Kuntbilek, Sırbistan'da düzenlenen "Avrupa'nın Sevinci 2022" isimli resim yarışmasına dünya üçüncüsü oldu.

Süleyman Demirel Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kuntbilek, 5. sınıftan beri eğitim gördüğü Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi'nde resim yeteneğini geliştirdi.

Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki resim öğretmenin önerisiyle Sırbistan'daki "Avrupa'nın Sevinci 2022" yarışmasına katıldığını ve dünya üçüncüsü olduğunu belirten Kuntbilek, çizdiği resmin hikayesini şöyle anlattı:

"Aslında natürmort yani objeleri çizdim. Yarışmaya gönderdiğim resimde sanatsal ön planda. Sanatımı ön plana çıkarmak istediğim işin, çizimlerimi gösterebileceğim bir resim yapmak istedim."

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Kuntbilek, ilerleyen yaşlarında resim sergisi açmanın en büyük hayali olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Süleyman Demirel, Sırbistan, Isparta, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Isparta'da lise öğrencisi resim yarışmasında dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da lise öğrencisi resim yarışmasında dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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