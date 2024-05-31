Isparta'da Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Konvoyu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Isparta'da Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Konvoyu

Isparta\'da Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü Konvoyu

Isparta 2024 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen konvoy, 32 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleşti. Konvoy, belediye hizmet binası önünden başlayarak valilik önünde son buldu. Vatandaşlar, klasik otomobillerin fotoğraflarını çekerek konvoyu ilgiyle izledi.

31.05.2024 17:39
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Isparta 2024 Uluslararası Gül Festivali kapsamında Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyelerince konvoy düzenlendi.

Festival etkinlikleri arasında yer alan konvoy, belediye hizmet binası önünden 32 klasik otomobilin katılımıyla tura başladı.

Türk bayrağı ve gülle donatılan araçlardan oluşan konvoy turu, valilik önünde son buldu. Konvoyu ilgiyle izleyen vatandaşlar, klasik otomobillerin fotoğraflarını çekti.

Kulüp Başkanı Murat Karakaya, Türkiye çapında 25 bin üyelerinin olduğunu, festivale renk katmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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