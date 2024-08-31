Ispartalılar Zafer Bayramı'nda bir araya geldi

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Ispartalılar, Zafer Bayramı'nın 102'nci yılında tek yürek oldu

ISPARTA - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü çerçevesinde Ispartalılar Türk bayraklı fener alayında tek yürek oldu.

Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ve geçit töreninin ardından akşam ise fener alayı ile devam etti. Fener alayı Isparta Belediyesi önünden bando takımı eşliğinde başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına yürüdü. Burada toplanan kalabalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Fahriye Koru konseri ile kutlamalara devam etti.

Fener alayına Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri, adli ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.