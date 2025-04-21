İstanbul Boğazı\'nda 106 Binada İzinsiz Yapılaşma İncelemesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda bulunan 106 binada tespit edilen izinsiz yapılaşma için inceleme başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş'ta Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde, Bebek Camii'nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne uzanan kıyı boyunca bazı yapıların denize doğru izinsiz biçimde genişletildiği, kat ilaveleri yapıldığı ve cephe yenilemeleri gerçekleştirildiği yönünde Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine inceleme başlattı. Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından 2025 yılı başından itibaren gerçekleştirilen Koruma Kurulu toplantılarında toplam 106 taşınmaza ilişkin karar alındı. Bu kapsamda, 49 taşınmazdaki kaçak müdahale için suç duyurusunda bulunuldu. Tescilsiz taşınmazlara ilişkin 42 dosyada bilgi ve belge talebinde bulunulurken, 15 taşınmazda daha önce alınmış kurul kararlarının uygulanması istendi.