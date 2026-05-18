İstanbul'da Hac Sergisi: Bir Yol Bin Hatıra

Kutsal hac yolculuğuna ait belge, eşya ve fotoğraflardan oluşan "Bir Yol Bin Hatıra" adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda ziyarete açıldı.

Sergide, koleksiyoner Fatih Ketancı'nın 1947 ile 2000 yılları arasında yapılan hac yolculuklarına ait topladığı belge, eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

Hac yolculuğunun hazırlık aşamasından kutsal topraklara uzanan tüm süreçlerin belge, fotoğraf ve objeler aracılığıyla kayıt altına alınmasının amaçlandığı sergide, hacıların valizlerinde yer alan eski evraklar, yolculuk fotoğrafları, uçak biletleri gibi objeler bulunuyor.

Anadolu Ajansının medya sponsoru olduğu sergi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 7 Nolu Kapı'da 17 Haziran'a kadar gezilebilecek.