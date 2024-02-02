İstanbul\'dan Mudurnu\'ya Asırlık Geleneğe Katılmak İçin Gelen Aile

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Asırlık geleneğe katılmak için İstanbul'dan Mudurnu'ya geldiler

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneği, bu hafta da devam ettirildi. Bir aile ise asırlık geleneğe katılmak için İstanbul'dan Bolu'ya geldiklerini ifade etti.

Mudurnu'da yaşatılan ahilik geleneğinde esnaf, hayırlı ve bereketli kazanç ile sağlık için dua ediyor. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Asırlık gelenek olduğunu öğrenince duaya katılmak için İstanbul'dan gelen ailesiyle birlikte gelen Yakup Çetin, "İstanbul'dan geliyoruz. Hususi olarak dua geleneğine katılmak için buraya geldik. Her hafta cuma günü olduğunu duyduk. O nedenle bugünü tercih ettik. Bolu gezisi yapacaktık, buraya da geldik" dedi.