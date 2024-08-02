İstanbul Festivali Bugün Başlıyor!

Kültür Sanat

Yeni sezonda bir ilk! Yarışmacının yaptığı yemek şeflerin ağzını açık bıraktı

2023 yılında 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan İstanbul Festivali, bu yıl kapılarını 2 Ağustos Cuma günü Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan maNga ile açıyor. 20. yıl turnesine devan eden ünlü grup, İstanbul Festivali'nde de sevenleriyle bir araya gelecek. Eurovision ikinciliği ve MTV ödülü bulunan Türk alternatif rock müziğinin öncülerinden maNga, 20 yıllık müzik serüveninin unutulmaz anlarını İstanbul Festivali'nde kutlayacak.

300 TL'den başlayan erişilebilir fiyatlarla sunulan festivalin biletleri istanbulfestivali.com web sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Festivalin diğer günlerinde sahne alacak sanatçılar ise şu şekilde:

Reynmen, Semicenk, Hande Yener, Lost Frequencies, Mavi Gri, Fatma Turgut, Duman, Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Mor ve Ötesi, BEGE, Lvbel C5, Blok3, Burak Yeter, Jason Derulo, Yıldız Tilbe, M Lisa, Motive, Emir Can İğrek, Sertab Erener, Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut, Yayla Trio, Pinhani ve Melike Şahin.