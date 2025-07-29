İstanbul Festivali'nde Jennifer Lopez Rüzgarı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul Festivali'nde Jennifer Lopez Rüzgarı

İstanbul Festivali\'nde Jennifer Lopez Rüzgarı
29.07.2025 09:52
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1-17 Ağustos'ta gerçekleşecek İstanbul Festivali'nde Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta sahne alacak.

İSTANBUL Festivali, 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğe geri sayım sürerken hazırlıkların da sonuna gelindi. Festival programının anlatıldığı toplantıda Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta konser vereceği sahne de görüntülendi. Lopez'in, 36 metre yüksekliğinde 72 metre genişliğinde 20 bin piksel bir LED ekrandan oluşan sahneye özel koreografi hazırladığı öğrenildi.

Bu yıl dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanan İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı'da yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ağırlayacak. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi'nin CEO'su Özlem Adıgüzel festival hakkında bilgiler verdi.

'JENNİFER LOPEZ'İ 5 AĞUSTOS'TA İSTANBUL FESTİVALİ SAHNESİ'NDE AĞIRLAYACAĞIZ'

Festivalin 1 Ağustos'ta açılacağını söyleyen Özlem Adıgüzel, "17 gün boyunca Yenikapı'dayız. Burada görmüş olduğunuz sahnede 50 performans sergilenecek. İçinde dünya yıldızı ve Türkiye'nin seçkin sanatçıları da var. Jennifer Lopez'i Dünya Turnesi kapsamında 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali Sahnesi'nde ağırlayacağız. Turnenin en büyük sahnesi İstanbul Festivali sahnesi oluyor. Hatta Jennifer Lopez bu sahneye özel bir koreografi hazırlıyor. Kendisi ve ekibi heyecanlı, elbette izleyenleri ve sevenleri de çok heyecanlı. Herkesi 5 Ağustos'ta bekliyoruz" dedi.

'TEKNİK DONANIMI ÜST SEVİYELERDE BİR SAHNE'

Sahnenin teknik olarak oldukça yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Adıgüzel, "Sahnemiz, 36 metre yüksekliğinde 72 metre genişliğinde 20 bin piksel bir LED ekrandan oluşuyor. Teknolojik donanımı üst seviyelerde bir sahne. İstanbul Festivali sahnesi şu anda Türkiye'de kurulan en büyük sahne. Şunu söyleyebilirim; Herkes içi rahat bir şekilde genel giriş bileti almış olsa dahi bu alanın en sonundan net bir şekilde konserleri izleyebilecek, o kaliteyi hissedebilecek. Bundan endişe etmesinler. Konser alanımız 50-70 bin kişi arasında. Her bir izleyicinin sahanın en sonundan bile net bir şekilde izleyebileceği bir teknolojik görüntüleme göreceksiniz. Dolayısıyla en makul bileti alan izleyicilerimiz bile içi rahat bir şekilde konsere gelebilir" diye konuştu.

'ERİŞEBİLİR BİR FESTİVAL'

Adıgüzel, "İstanbul Festivali doğuş misyonu gereği erişilebilir bir festival olması yönünde tasarlandı, bütün İstanbul'u kucaklamak üzere tasarlandı. Dolayısıyla erişilebilir kelimesi aslında tamamen giriş fiyatları ve buradaki bütün eğlenceye uygun fiyatlarda ulaşabilmek anlamına geliyor. Bir dünya starını ağırlamamıza rağmen giriş fiyatlarımız bin 500 TL'den başlıyor. Normal konser biletlerimiz de 500 TL'den başlıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Festivali'nde Jennifer Lopez Rüzgarı - Son Dakika

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