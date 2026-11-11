İstanbul\'u temsil edecek Şile bezi için analiz çalıştayı düzenlendi

Şile Belediyesi'nin başvurusu sonucunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında İstanbul'u temsil edecek ürün olarak Şile bezi seçildi. Geleneksel dokumacılık mirasının korunması, üretimin geliştirilmesi ve markalaşma çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ev sahipliğinde geniş katılımlı bir çalıştay düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında hayata geçirilen "81 İl 81 Ürün Programı"na Şile Belediyesi'nin yaptığı başvuru sonucunda Şile bezi, İstanbul'u temsil edecek ürün olarak belirlendi. Geleneksel dokumacılık kültürünün önemli örneklerinden biri olan Şile bezinin programa dahil edilmesiyle yerel üretimin desteklenmesi, kültürel mirasın korunması ve ürünün ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması hedefleniyor.

Şile bezinin geleceği çalıştayda ele alındı

Program kapsamında Şile bezinin mevcut üretim yapısının incelenmesi, gelişim alanlarının belirlenmesi ve geleceğine yönelik stratejik yol haritasının oluşturulması amacıyla 5 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde "Şile Bezi Analiz Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya Şile Belediye Başkan Yardımcısı Şükran Yıldız, geleneksel dokuma ustaları, yerel üreticiler, tasarımcılar, butik işletme ve marka temsilcileri, Şile Bezini Koruma ve Yaşatma Derneği, Şile Borsa İstanbul Halk Eğitim Merkezi ve Şile Belediyesi Şile Bezi El Sanatları Merkezi temsilcileri katıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Moda Tasarımcıları Derneği temsilcilerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Nişantaşı Üniversitesinden akademisyenler de çalıştayda yer aldı.

Üretimden ihracata dört ayrı başlıkta değerlendirme yapıldı

Farklı disiplinlerden katılımcıların görüşlerini paylaşmasına imkan sağlayan "World Café" yöntemiyle gerçekleştirilen çalıştayda, dört tematik masa oluşturuldu.

"Tezgahın Nabzı" başlıklı masada Şile bezinin üretim kapasitesi, geleneksel dokuma teknikleri, hammadde temini, tedarik zinciri ve nitelikli iş gücü ihtiyacı ele alındı.

"Şile'den Dünya'ya" masasında tasarım, ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma ve ihracat potansiyeli değerlendirilirken, yerel üreticiler ile tasarımcılar arasındaki iş birliğinin artırılması üzerinde duruldu.

"Anayurdunda Şile Bezi" masasında kültürel mirasın korunması, geleneksel dokumacılığın gelecek nesillere aktarılması, usta-çırak ilişkisinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim konuları görüşüldü. Gençlerin dokumacılığa ilgisini artıracak eğitim modelleri ile geleneksel motiflerin dijital ortamda belgelenmesi de değerlendirildi.

"Ortak Yol Haritası" masasında ise kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör, üreticiler ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması, kaynakların verimli kullanılması ve Şile bezinin ilçenin turizm kimliğiyle bütünleştirilmesi konuları ele alındı.

Şile bezi için yol haritası hazırlanacak

Çalıştayda ortaya konulan görüş ve önerilerin, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen mevcut durum analizi ve saha araştırmalarıyla birlikte değerlendirilmesi planlanıyor. Elde edilecek bulgular doğrultusunda Şile bezinin geleceğine ilişkin kapsamlı bir analiz raporu ve yol haritası hazırlanacak.

Hazırlanacak raporla geleneksel üretim bilgisinin korunması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, tasarım ve markalaşma imkanlarının artırılması ve sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması amaçlanıyor.

Şile Belediyesi, ilçenin önemli kültürel miras değerlerinden biri olan Şile bezinin geleneksel dokusunu koruyarak gelecek nesillere aktarılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve ürünün ulusal ve uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarını sürdürecek.