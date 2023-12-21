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İSTE'de Kültür Buluşmaları: Yemenli Öğrenciler İskenderun Gençlik Merkezi Üyeleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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İSTE'de Kültür Buluşmaları: Yemenli Öğrenciler İskenderun Gençlik Merkezi Üyeleriyle Bir Araya Geldi

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin (İSTE) gençlerin kültürlerarası farklılığı keşfetmesi amacıyla düzenlediği proje kapsamında İSTE'de eğitim gören Yemenli öğrenciler, İskenderun Gençlik Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Yemenli öğrenciler, ülkelerinin coğrafyasını, tarihini, yöresel kıyafetlerini ve lezzetlerini tanıttı. Ayrıca yerli müziklerini dinleterek danslarını sergilediler.

İSTE\'de Kültür Buluşmaları: Yemenli Öğrenciler İskenderun Gençlik Merkezi Üyeleriyle Bir Araya Geldi
21.12.2023 - 17:57,  Güncelleme: 18:14
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İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) gençlerin kültürlerarası farklılığı keşfetmesi amacıyla hazırladığı "Üniversite Genç Ofislerde Kültür Buluşmaları" projesi kapasımda İskenderun Gençlik Merkezi üyeleri, İSTE'de eğitim gören Yemenli öğrencilerle bir araya geldi.

İSTE Genç Ofisi'nde gerçekleşen buluşmada Yemenli öğrenciler, ülkelerinin coğrafyasını, tarihini, yöresel kıyafetlerini ve lezzetlerini İskenderun Gençlik Merkezi üyelerine tanıttı.

Yemenli öğrenciler, buluşmada gençlik merkezi üyelerine yerli müziklerini dinleterek danslarını sergiledi

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, Yemenli öğrencilerle vakit geçirdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yemenli öğrencilerle yakınlaşma fırsatı bulduklarını belirten Keskin, "Türk ve Yemen öğrencilerinin kaynaşıp kültürleri hakkında sohbet ettikleri buluşmanın Yemenli öğrencilerin de kültürümüzle olan uyumuna katkı sağladığını düşünüyorum. Kültür buluşmalarını düzenli bir şekilde devam ettirip buradaki yabancı uyruklu öğrencilerimizin de kendi ülkelerinde bizim kültürümüzü güzel bir şekilde tanıtmalarını canıgönülden temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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