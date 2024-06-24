'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi açıldı

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Koruyucu Aile, Evlat Edindirme Derneği işbirliğinde hazırlanan 'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi, Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıldönümünde Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, çocuk himayesinin önemini vurgulamak ve ziyaretçilere sosyal ve kültürel deneyim sunmak amacıyla arşiv belgeleri, ses kayıtları, gazete kupürleri, obje, fotoğraf ve videolardan oluşan 400'e yakın içeriği sergiliyor. Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

24.06.2024 22:32
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'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi açıldı

ANKARA - 'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş yıldönümünde açıldı.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Koruyucu Aile, Evlat Edindirme Derneği işbirliğinde hazırlanan 'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi ziyaretçilerle buluştu. Arşiv belgeleri, ses kayıtları gazete kupürleri, obje, fotoğraf ve videolardan oluşan 400'e yakın içeriğin yer aldığı sergi, Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açıldı. Serginin, tarihsel bir perspektiften çocuk himayesinin önemini vurgulamanın yanı sıra ziyaretçilere sosyal ve kültürel deneyim sunması hedefleniyor.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, Filiz Yenişehirlioğlu, serginin oluşmasında KOREV'in önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Sergide araştırmacıların titiz çalışarak birçok arşivi bir araya getirdiklerini dile getiren Yenişehirlioğlu, ziyaretçilerin 400'e yakın içeriği görebileceklerini belirtti. Yenişehirlioğlu, "Arkadaşlarımız, bu sergiyi nasıl oluşturabiliriz diye hem tarihi hem de görsel araştırmalar yaptılar. Birçok vakıftan, dernekten hatta Amerika'daki üniversiteden bile görüntüler aldık, videolar aldık" diye konuştu.

"Çocuk davamıza mercek tutmaya çalıştık"

VEKAM Araştırma ve Eğitim Sorumlusu Alev Ayaokur ise, "Acının ve ölümün kol gezdiği. Her metruk duvar dibinde sayısız yetim çocuğun bulunduğu doğu cephesinde, Kazım Karabekir Paşa'nın istikbalin evlatlarını yetiştirme çabasını, Genç Cumhuriyetin kararlılığı ve Fuat Umay'ın adanmışlığı ile zorlu ekonomik koşullar altında kurulan Himaye-i Etfal Cemiyetini, çocuk haklarını gözeten sağlıklı, mutlu ve eğitimli çocuklar yetiştiren bir toplum oluşturmayı millet ve memleket ülküsü olarak benimsemiş Çocuk Esirgeme Kurumunu, çocuk himayesi konusunda en kapsamlı ve donanımlı hizmetlerin verildiği yurtiçi ve yurtdışında benzerlerine model olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çocuk yurdu Atatürk Çocuk Yuvası'nı sergimizin merkezine alarak çocuk davamıza mercek tutmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

"Sadece cephede değil sahada da çocukları eğiterek de savaşıldığını görsünler istiyoruz"

KOREV Başkanı Ülkü Aydeniz ise, "Burada müthiş bir arşiv var. Belki de Türkiye'de ilk kez çocukluk tarihi, Osmanlı'nın başından ve sonundan itibaren, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemleri bütüncül olarak sizlere sunuluyor. Çok insan gezsin, çocuklar da gezsin bu ülke için nasıl emek verildiğini görsünler istiyorum. Sadece cephede değil sahada da çocukları eğiterek de savaşıldığını görsünler istiyoruz. Bu hayalin en sonu da bir çocuk müzesine gitsin istiyoruz" şeklinde konuştu.

Küratörlüğünü VEKAM ekibinden Alev Ayaokur, Arzu Beril Kırcı ve Mehtap Türkyılmaz'ın üstlendiği 'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi, 15 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'İstiklalden İstikbale Çocuk Davamız' sergisi açıldı - Son Dakika

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