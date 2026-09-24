İtfaiyeci Alkan çifti, Şanlıurfa\'da 7 yıldır kaza ve yangınlara birlikte gidiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan Sadık ve Kübra Alkan çifti, çocukluklarından beri hayalini kurdukları itfaiyecilik mesleğini birlikte sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çankırılı Sadık Alkan ile Şanlıurfalı Kübra Alkan, Nevşehir'de Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen yangın eğitiminde tanıştı. İtfaiyecilik mesleğine duydukları ortak ilgi, çiftin evlilik kararı almasını sağladı.

Evlendikten sonra Kübra Alkan'ın görev yaptığı Şanlıurfa'ya tayinini isteyen Sadık Alkan, eşiyle aynı kurumda çalışmaya başladı. Çift, yaklaşık 7 yıldır yangın, kaza ve kurtarma çalışmalarında birlikte görev yapıyor.

"Eşimle beraber aynı işi yapmak çok keyifli bir duygu"

Sadık Alkan, AA muhabirine, itfaiyecilik mesleğini severek ve gururla yaptığını söyledi.

Eşiyle bir eğitim programında tanıştıklarını ve evliliklerinin ardından Şanlıurfa'da birlikte görev yapmaya başladıklarını anlatan Alkan, aynı mesleği yapmanın birbirlerini anlamalarını kolaylaştırdığını belirtti.

Eşiyle görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren Alkan, aynı dili konuştuklarını, mesleğin getirdiği üzüntüleri ve mutlulukları birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Alkan, birlikte katıldıkları görevler arasında 2023'teki depremlerin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Depremin ardından eşiyle sahada görev yaptıklarını anlatan Alkan, birbirlerine bakarak güç aldıklarını ve insanlara yardım etmenin mutluluğunu paylaştıklarını aktardı.

İkinci deprem sırasında eşiyle enkaz üzerinde çalıştıklarını belirten Alkan, o sırada birbirlerine bakakaldıklarını ve karşılıklı helallik istediklerini anlattı.

Alkan, eşiyle aynı mesleği yapmaktan duyduğu memnuniyeti, "Eşimle beraber aynı işi yapmak çok keyifli bir duygu." sözleriyle dile getirdi.

"Eşin mi, işin mi?" sorusuna ise Alkan, ikisinin de kendisi için çok kıymetli olduğunu ve hiçbirinden vazgeçemeyeceğini söyledi.

"Birlikte çalışmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

Kübra Alkan da yaklaşık 10 yıldır Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yaptığını belirtti.

Çocukluğundan beri itfaiyeciliğe ilgi duyduğunu ve bu mesleği hayal ettiğini anlatan Alkan, rehber öğretmeninin yönlendirmesiyle itfaiyecilik bölümünü okuduğunu söyledi.

İtfaiyeciliğe duyduğu sevgiyi dile getiren Alkan, Nevşehir'deki yangın eğitiminde eşiyle tanıştıklarını ve evlilik kararının ardından Sadık Alkan'ın Şanlıurfa'ya geldiğini anlattı.

Eşiyle omuz omuza görev yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Alkan, itfaiyeciliğin zorluklarına rağmen birbirlerinin halinden anlamalarının kendileri için önemli bir avantaj olduğunu kaydetti.

Yangın, kaza ve kurtarma çalışmalarına birlikte katıldıklarını belirten Alkan, itfaiyecilikte ekip arkadaşları arasındaki güvenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alkan, mesleki konularda eşine danıştığını aktararak, "Kafama bir şey takıldığında veya yanıtlayamadığım bir soru olduğunda eşimi arayıp danışıyorum." dedi.