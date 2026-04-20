Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in 8 bin 500 yıllık hazinesi masaya yatırıldı

20.04.2026 09:31  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi mirası görünür kılmak ve kentin hikayesini yeniden yazmak amacıyla Arkeoloji Kurulu'nu kurdu. İlk toplantıda, arkeolojik mirasın tanıtımı ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Arkeoloji Kurulu ilk toplantısını yaptı. Akademisyenler ve yöneticilerden oluşan kurulun hedefinin, İzmir'in tarihi mirasını görünür kılmak ve kentin hikayesini yeniden yazmak olduğu ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, kentin gelecek vizyonunu bilimsel temeller üzerine inşa etmek amacıyla oluşturduğu çalışma grupları kapsamında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Kent yönetiminde farklı kurum, disiplin ve paydaşlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmeyi hedefleyen kurul, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İzmir'in arkeolojik mirası üzerine analitik, katılımcı ve uygulamaya dönük bir düşünme zemini oluşturmak için çalışmalarına başladı. Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Dr. Hasibe Velibeyoğlu, Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Dr. Özden Coşkun Öner, Kültürel Mirasın Tanıtımı ve Yönetimi Şube Müdürü Ayşegül Güngören ile kurulda yer alan akademisyenler katıldı.

İzmir'in geçmişini bugüne doğru bağlamak

Toplantıda konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kararların ortak akılla üretilip uygulanmasının önemine dikkat çekti. Arkeolojik peyzaj ve kültürel mirasın, kentin turizmi ve kimliği açısından en önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Tugay, İzmir'in geçmişini bugüne doğru biçimde bağlayan çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Tugay, kentin hikayesinin somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla birlikte ele alınarak daha güçlü bir şekilde anlatılmasının önemine işaret etti.

İlk toplantı konusu kent arkeolojisinin tanıtımı

Arkeoloji Kurulu'nun ilk toplantısında "arkeolojik mirasın tanıtımı" teması ele alındı. Toplantıda, İzmir'in zengin arkeolojik mirasının daha görünür kılınması, kentlilerle ve ziyaretçilerle daha güçlü bağlar kurulması ve kentin hikayesinin doğru ve etkili biçimde anlatılması gerekliliği vurgulandı.

Mimarlıktan turizme farklı disiplinleri buluşturan yapı

Arkeoloji Kurulu; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımıyla oluşturuldu. Arkeoloji, mimarlık, şehir planlama, sanat tarihi, tarih ve turizm gibi farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiren kurul, çok boyutlu bir değerlendirme ve üretim süreci yürütmeyi hedefliyor.

Yalnızca görüş bildiren bir yapı olmanın ötesinde kurgulanan kurul; belediye uygulamalarına yön veren, politika ve araç geliştiren, alınan kararların hayata geçirilmesini destekleyen ve süreci izleyen bir model olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda çalışmaların; yeni fikirlerin geliştirilmesi, proje ve politika araçlarının oluşturulması, yol haritalarının belirlenmesi ve uygulamaların adım adım izlenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Arkeoloji Kurulu toplantılarının yıl sonuna kadar toplam beş oturum halinde gerçekleştirilmesi, süreç sonunda elde edilecek çıktılar doğrultusunda ise kapsamlı bir strateji çerçevesi oluşturulması planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 09:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'in 8 bin 500 yıllık hazinesi masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.