İzmir'de Gürcü Kültür Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de Gürcü Kültür Gecesi Düzenlendi

İzmir\'de Gürcü Kültür Gecesi Düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen 'Gürcü Kültür Gecesi' programına, Kemalpaşa Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Gürcistan İzmir Konsolos Muavini de katıldı. Etkinlikte, Gürcü halk dansları gösterileri yapıldı ve Gürcüce dil kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi. Programın sonunda ise katılımcılara Gürcü yemekleri ikram edildi.

10.06.2024 13:47
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "Gürcü Kültür Gecesi" programı düzenlendi.

İzmir Gürcü Dostluk Derneği tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, Gürcistan İzmir Konsolos Muavini Makvala Kharebava da katıldı.

Dernek başkanı İlker Yıldız, Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli vatandaşları bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Gürcü halk dansları gösterilerinin ardından, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan Gürcüce dil kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Programın sonunda katılımcılara Gürcü yemekleri ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Gürcü Kültür Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

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