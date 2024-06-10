İzmir\'de Gürcü Kültür Gecesi Düzenlendi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde "Gürcü Kültür Gecesi" programı düzenlendi.
İzmir Gürcü Dostluk Derneği tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, Gürcistan İzmir Konsolos Muavini Makvala Kharebava da katıldı.
Dernek başkanı İlker Yıldız, Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli vatandaşları bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.
Gürcü halk dansları gösterilerinin ardından, Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde hazırlanan Gürcüce dil kursunu başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Programın sonunda katılımcılara Gürcü yemekleri ikram edildi.
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